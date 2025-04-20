蝦米？彰化「扭扭大道」掰了！「二段式左轉」新罰單地雷曝光

彰化市彰南路因為有「扭扭路」的惡名，正在進行道路改善工程並增設左轉車道，但內側車道仍可見到「禁行機車」的字樣。（記者劉曉欣攝）

2025/04/20 07:29

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化市彰南路道路改善工程正收尾，希望改善「扭扭大道」惡名，民眾發現內側車道竟有「禁行機車」4字，質疑違反當初要把道路拉直、別讓用路人「蛇來蛇去」的初衷。公路總局彰化工務段表示，施工前說明會舉辦時，民意希望保留「二段式左轉」！

有民眾表示，彰化市彰南路改善工程，路口庇護島已完工，目前正在進行交通標線劃設作業，車道也都拉直，路口並有左轉車道，原本很高興騎機車再也不必「扭來扭去」，也有左轉專用車道，再也不必害怕當左轉第一部車，被後方想要直行車輛猛按喇叭要超車。

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民眾指出，但沒想到卻在內側車道發現有「禁行機車」字樣，也就是彰南路還維持「二段式左轉」，在汽機車平權的前提下，對廣大的機車族來說，彰南路只是從「扭扭大道」畢業，卻變身為「二段式左轉大道」，幾乎在每個路口都無法直接左轉，根本等著成為被開罰單的肥羊。

彰化工務段指出，在辦理彰化市彰南路左轉車道改善之前，有先辦理地方說明會，會中民意希望保留二段式左轉，因此，改善工程就順從民意。

警方強調，只要路口設置有二段式左轉標誌，民眾只要看到藍底牌面，上面印有白色騎士圖案與箭頭的圖案，就要依照規定行駛，違規者開罰600元到1800元。

彰化市彰南路改善工程已近尾聲，路口都可見到「白色騎士」牌面，要求機車騎士要二段式左轉。（記者劉曉欣攝）

彰化市彰南路因為有「扭扭路」的惡名，正在進行道路改善工程並增設左轉車道，但內側車道仍可見到「禁行機車」的字樣。（記者劉曉欣攝）

彰化市彰南路改善工程已近尾聲，路口都可見到「白色騎士」牌面，要求機車騎士要二段式左轉。（記者劉曉欣攝）

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