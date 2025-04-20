媽祖生日逢「穀雨」 廖大乙：求好運記得先做2事

20日是農曆三月廿三日媽祖生日，拜媽祖時可看到祂的左右護法千里眼（右）和順風耳（ 左）。（記者陳鳳麗攝）

2025/04/20 07:06

〔記者陳鳳麗／南投報導〕今天是媽祖生日，適逢24節氣中的「穀雨」，民俗專家廖大乙表示，「穀雨補老母」，該節氣也被稱是台式母親節，記得向母親表達孝心，另在向媽祖祝壽或祈求時，也應向其左右護法千里眼、順風耳致謝，因為祂們已變身行車記錄器、監視器、手機，在偵察聆聽和傳送，繼續守護人們。

今天是農曆三月二十三日媽祖生日，剛好也是春天最後一個節氣「穀雨」，該節氣表示天氣變暖，雨水也變多，民俗專家廖大乙說，天降甘霖現生機，在民俗上「水」就是財氣，遇水則發，恰好洗去衰運、壞運，昨夜北部等部分地區下大雨，就有這樣的意味。

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廖大乙指出，今年的「穀雨」節氣，正好與媽祖生日同一天，媽祖是庇佑人們的女神，而台灣有句俗諺「穀雨補老母」，早年有出嫁女兒要買豬腳、大麵回家孝敬媽媽，幫母親補身體的習俗，因此「穀雨」這天也被視為「台式母親節」，因此今天除了要為媽祖祝壽，也別忘了向媽媽表達孝心。媽媽身體佳，家運就會跟著好。

此外，今天是媽祖生日，要向媽祖祝壽，壽麵、壽桃、水果、餅乾糖果…皆可，另外因媽祖成神之前是未婚女性，相傳祂喜歡花，因此也可準備鮮花敬拜。

「拜媽祖之外，也可以跟祂左右護法千里眼、順風耳感謝！」，廖大乙說，在媽祖生日向其祈求靈動力強，但在拜媽祖之餘，也記得跟祂的左右護法感謝。千里眼有無遠弗屆的神力，順風耳則有耳聽世間眾音的力量，這兩尊神從古至今一直用不同形式幫媽祖照護人們，現今行車紀錄器、監視器，甚至科技執法的測速照相儀，有如現代千里眼，偵察世上一切；而手機就是現代順風耳，再遠的聲音也可傳遞，幫助我們的工作、拓展人際關係，因此記得也向千里眼、順風耳致謝。

以上為民俗說法 僅供參考

4月20日是廿四節氣中的「穀雨」，很多出嫁的女兒會買豬腳和麵條回家給媽媽，今年「穀雨」剛好與媽祖生日同一天，民俗專家廖大乙提醒，拜媽祖之外，也別忘了要孝順父母尊敬長輩。（資料照）

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