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    慘況曝光！桃園男不滿女友分手 狠虐她愛貓「1死1傷」

    羅女飼養2隻米克斯貓遭虐打1死1重傷。（新竹市浪愛傳遞貓狗TNVR協會提供）

    羅女飼養2隻米克斯貓遭虐打1死1重傷。（新竹市浪愛傳遞貓狗TNVR協會提供）

    2025/04/20 00:49

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市平鎮區1名約30歲的溫姓男子，疑因不滿羅姓女友提出分手，前天（18日）竟以羅女飼養2隻米克斯貓威脅恐嚇，並虐打2貓造成1死1重傷。桃園市動保處前天接獲通報後，會同動保人士到場處理，將受重傷的貓隻送醫搶救，動保處遣責溫男虐貓行徑，下週將依動保法規定移送法辦。

    桃園市議員彭俊豪會同動保人士及動保處緊急救援遭虐貓咪，彭俊豪指出，羅女飼養2隻米克斯貓、溫男飼養加菲貓，因羅女提議分手，溫男憤而不滿，將羅女2隻米克斯貓關在鐵格網，再拿東西砸虐，造成1死1重傷，另請動保處緊急安置溫男飼養的加菲貓。

    市府動物保護處長王得吉表示，前天接獲愛心人士通報後，當天下午已協同警察前往案發地扣留貓隻，並送往動物醫院健康檢查；遭溫男虐死的貓隻屍體，動保處已帶回冰存，擬於下週送往台大獸醫研究所解剖，釐清死因，而遭虐的重傷貓隻，已將其醫療紀錄全數帶回整理。

    王得吉嚴厲譴責此案暴力虐待動物行徑，將於週一把此案移送桃園地檢署，絕不寬貸，他表示，依據動保法第25條第1項第1款規定，故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺，或重要器官功能喪失，若判刑確定，溫男可處2年以下有期徒刑，並科20萬元至200萬元罰金。

    桃園市一名溫姓男子疑因不滿女友提分手，虐打女友養的2隻米克斯貓。（桃園市動保處提供）

    桃園市一名溫姓男子疑因不滿女友提分手，虐打女友養的2隻米克斯貓。（桃園市動保處提供）

    溫男飼養的加菲貓，將緊急安置。（桃園市動保處提供）

    溫男飼養的加菲貓，將緊急安置。（桃園市動保處提供）

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