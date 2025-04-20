AI智慧抓空汙逮52件 高雄開罰逾2900萬

高市AI智慧判煙即時監控系統設置3年半，累計裁罰52件。（環保局提供）

2025/04/20 00:36

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市AI智慧判煙即時監控系統設置3年半，累計裁罰52件、罰款總額2922萬元；環保局今年計畫再加10組，覆蓋率將從平均約90%提高到95%以上，搭配無人機巡查，緊盯工業區任何一絲異常煙跡。

環保局說明，該系統是藉由多部攝影機24小時監控工業區固定污染源，並將影像回傳，再透過各項環境參數與機器學習，結合固定污染源、空氣監測設備（如空品測站、微型感測器）即時數值及地理資訊（GIS）等系統整合，提供黑煙辨識判定與形成監控網，異常事件發生時，可讓稽查人員第一時間出擊。

請繼續往下閱讀...

環保局統計，該系統自2021年9月上線至今年3月底，累計裁罰52件、總罰款額度2922萬元，整體違規情況持續改善，顯見智慧監控達到一定警示效果。

環保局計畫再加10組 提高覆蓋率

該系統目前配置大高雄7處工業區與科學園區、共有56組，各區覆蓋率皆已達90%以上，其中林園石化工業區（7組）、仁大工業區（10組）、橋頭科學園區皆達99%；環保局計畫今年下半年再加10組，將各區覆蓋率再拉高到95%以上，林園、大寮等工業區都會再增加，和發與白埔兩園區則是新增。

環保局長張瑞琿表示，AI智慧監控系統是確保工業區與科學園區空氣品質多元措施之一，另搭配無人機空中巡查、園區實體查核、協助汽電共生廠脫煤減碳、加強工區機具排煙檢測等諸多作為，全面緊盯工廠空氣品質，諸多管控漸有成效，去年高雄空氣品質良率達90.3%、是歷年最佳。

高市AI智慧判煙即時監控系統設置搭配無人機巡查，全面監控工業區固定汙染源。（環保局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法