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    首頁　>　生活

    新對象又帥又有錢！ 她「穩交中」心動求助該不該分手？網炸鍋

    女網友坦言已有穩定交往男友，卻遇到條件更好的富二代，讓她陷入兩難，示意圖。（資料照）

    女網友坦言已有穩定交往男友，卻遇到條件更好的富二代，讓她陷入兩難，示意圖。（資料照）

    2025/04/19 23:50

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕一名女網友在Dcard發文表示，雖然目前已有穩定交往的男友，卻在最近遇見一名「條件更優秀」的新對象，對方不僅是富二代，薪水高、身材好、頭腦聰明又獨立，兩人相處起來也十分舒服，讓她不禁動心，發文向網友請益：「如果是你們會怎麼選？」

    根據 貼文，原PO坦言反觀現任男友薪水普通、家境一般，身體狀況也不太好，性格有些黏人甚至略顯遲鈍，連性生活都「一直不太合」。原PO坦言，現在對新對象越來越有感覺，曖昧氛圍越來越明顯，也覺得如果繼續發展下去「可能會很不錯」，內心愧疚與渴望交織，陷入該不該分手的糾結，因此匿名上網發文求解，渴望得到一些建議。

    貼文曝光後，留言區立刻炸鍋，有人強烈反對原PO的想法，直言，「這行為好噁心」，「渣女說的就是你」坦言，「心動是本能，忠誠是選擇」。但也有人建議，「一律選第二個放生第一個，因為如果夠愛妳第一個，那第二個再耀眼妳都不會心動」，或一針見血點出「你還能相處到曖昧代表你根本沒打算忠誠」提醒她，「你已經精神出軌了」，諷刺說「當你在猶豫選哪一個的時候，富二代可能已經選了其他人」。

    但也有少數網友跳出來替原PO緩頰，「交往本來就是在審視條件，有更好選擇為什麼不能換？」、「騎驢找馬本來就是對自己人生最大的負責」。甚至有人指出，硬是為了所謂的忠誠感而和不適合的人結婚生子，未來只會讓全家人痛苦。同時也有理性聲音表示，「當然可以追求更好的人生，但記得也要尊重別人甩掉你的選擇」。

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