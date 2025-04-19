竹科命脈「竹東圳」明年百周年 地方建議籌辦系列紀念活動

竹東圳入水口是磚拱隧道，新竹縣政府2019年6月公告登錄為歷史建築。（記者廖雪茹攝）

2025/04/19 23:29

〔記者廖雪茹／新竹報導〕竹東圳於日治時期1926年興工，對早年農業發展深具貢獻，更是新竹科學園區水源寶山水庫的導水渠道，兼具灌溉、工業、民生用水及發電等多元功能。竹東圳明年屆滿1世紀，多位學者和文史工作者建請新竹縣政府籌辦系列紀念活動，讓後人重新認識這項造就台灣的經濟奇蹟的重要水利建設。

景觀建築家郭中端、中原大學建築系所副教授堀込憲二、社區規劃師林子博、陽明交大跨領域設計科學研究中心副主任曾聖凱、客委會諮詢委員黎許傳、鄧毅中等人，日前在竹東鎮林業展示館「植松材木竹東出張所」圓桌討論竹東客庄記憶空間。他們認為，2026是竹東圳興工100年，應該舉辦相關的紀念活動，讓更多人認識竹東圳也重視珍貴水資源。

請繼續往下閱讀...

與會者初步建議，由新竹縣政府成立紀念活動籌備委員會；新竹縣縣史館於2026年於特展室舉辦竹東圳主題展；2026年新竹文獻出版竹東專輯、竹東圳現地導覽活動。另建議竹縣府與農田水利署新竹管理處協調，由新竹縣文化局主辦，於歷史建築竹東圳1號圳道口附近設置 小型紀念意像或小型紀念碑，2026年舉辦揭碑儀式。

文化局說，根據竹東圳文化資產價值評估，日治時期政府重視水利設施，1924年著手開鑿竹東圳，因官方經費不足，由大地主林春秀於大正15年（1926年）8月籌組成立「三益株式會社」，同年竹東圳開工，配合地形，沿著等高線開鑿，1928年完工通水，耗時3年，總工程費超過40萬圓。

竹東圳的取水口位於竹東鎮南端上坪溪的上游，圳道開始於燥樹排攔河堰取水口，先流經軟橋里桂山發電廠軟橋分廠，接著進入竹東圳入水口（第一號隧道），之後水道經由涵管穿越前方山岡，沿途流經竹東鎮，最後匯集至隆恩圳，全程圳路長達21公里，大小隧道共13 座，隧道總長約4.6公里。

竹東圳入水口為1個磚拱隧道，造型古樸優美，隧道口拱額上有題「竹東圳」3個大字，並有「大正十五年起工」、「創設功勞者林春秀」落款，2019年6月公告登錄為歷史建築。

竹東圳明年屆滿一世紀，多位學者和文史工作者建請新竹縣政府籌辦系列紀念活動，讓後人重新認識這項造就台灣經濟奇蹟的重要水利建設。（陽明交大跨領域設計科學研究中心副主任曾聖凱提供）

竹東圳於日治時期1926年興工的，對早年農業發展深具貢獻，更是新竹科學園區水源寶山水庫的導水渠道，兼具灌溉、工業、民生用水及發電等多元功能。（記者廖雪茹攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法