週日北部東部有午後雷陣雨！金門、馬祖雨勢較大

2025/04/19 21:59

週日鋒面接近，白天高溫炎熱，北部與東北部午後易有短暫雷陣雨，需留意天氣變化。（資料照）

未來降雨預測，週日午後北部、東北部地區及山區有局部短暫雷陣雨。（氣象署提供）

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕明（20）日週日鋒面通過台灣北部海面，中部以北局部有雨，午後北部、東北部及山區可能有雷陣雨；金門、馬祖則有較大雨勢的機率。氣溫方面，各地白天高溫普遍偏熱，西半部可達34度左右，戶外活動應注意防曬並補充水分。

降雨方面，週日鋒面通過台灣北部海面，午後北部、東北部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。台灣中部以北地區有零星短暫陣雨，其他地區及澎湖為多雲到晴，金、馬有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

氣溫方面，週日各地低溫普遍在23至24度，而高溫東半部為28至30度，西半部可達32至34度，感受高溫悶熱，局部近山區的平地或河谷溫度更高；至於離島氣溫：澎湖23至28度，金門22至27度，馬祖氣溫21至26度。

中央氣象局提醒，今、明金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊。

天氣風險公司指出，週日鋒面通過北部海面，北部及東北部水氣偏多，可能出現短暫陣雨，不下雨時仍有陽光露臉；中南部與東南部天氣穩定，維持多雲到晴。下週一、二鋒面北移，台灣轉為晴朗炎熱，白天高溫上看34度；週三起另一波鋒面通過，全台將轉為有雨天氣，並有局部較大雨勢及略微降溫的可能。

紫外線方面，週日全台各縣市皆為「高量級」到「過量級」。

根據環境部空氣品質預報資訊，週日高壓迴流，環境風場為西南風，北部位於下風處，污染物稍易累積；馬祖及金門易有低雲或霧影響能見度；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

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