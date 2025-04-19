常態編班合理嗎？她曝國中親身經歷 一票網友共鳴

網友以自身經驗發文指出，混合編班不僅無助改善風氣，反而讓好學生受到負面影響，示意圖。（資料照）

2025/04/19 23:21

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕現有教育體制中「常態編班」，是否真正有助於學生發展？網友以自身經驗發文指出，混合編班不僅無助於改善風氣，反而會讓好學生受到負面影響，導致學習環境惡化。文章曝光後，引起一票網友共鳴。

網友今日在Dcard發文抱怨常態編班制度，她認為好學生不應承擔「感化壞學生」的責任，並強調，「壞學生不會因為好學生而改變，但好學生會因為壞學生影響而變壞」！原PO回憶，就讀國中時班上採混合編班，國一初期大多數同學都很正常，但隨著一些行為不良的學生掌握班級話語權，班級風氣開始惡化。

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原PO接著說，到了國二、國三，班上普遍缺乏學習意願，上課吵鬧聲常蓋過老師講課，讓她必須格外努力才能聽懂課程內容。甚至她還因出言制止吵鬧而被班上孤立。直到她高中考上第一志願學校，同學素質才明顯不同，課堂氛圍也變得良好。她感嘆，如果當初就能力分班，國中三年就不會這麼辛苦了。

文章曝光後，一票網友曝類似經歷，「以前讀公立國中，壞學生有一兩個就可以帶壞整個班的風氣，原班導真的管不動」、「國中常態編班我一直被霸凌，高中考上分數不低學校的時候，霸凌少很多，事實證明壞學生會影響好學生的品格，甚至有可能讓好學生得到ptsd」、「國中念鄉下公立國中，班上89抽菸、吃檳榔、上課嗆老師、霸凌同學樣樣來」。

另外不少人提出建議，「都覺得就能力+意願分班，能力好的想去壞班，能力差的想去好班都可以申請轉班。擾亂上課秩序達標就往壞班送，至少笨又想唸書的也沒有損失」、「家長須負擔管教責任，要學整套，學生停學處分，家長必須請假管教。沒有實質損失的處罰，根本毫無意義」。

但有人指出要執行能力分班很困難，「深有同感，但實際上無法執行能力分班，家長會第一個跳腳，憑什麼我的孩子被分在壞班？也可能形成更大的課業壓力，許多家長死逼著孩子提升成績進入好班，成績成為衡量學生價值的唯一標準，這和當代教育的理念相悖，可以說不可能成為政府採用的做法」。

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