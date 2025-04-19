明天還有!龍岡米干節開幕 踩街、灑水祈福登場

民眾今、明天可在雲南文化公園舀水浴佛。（記者黃政嘉攝）

2025/04/19 20:24

〔記者黃政嘉／桃園報導〕「2025桃園龍岡米干節」今起一連2個週六、日，於忠貞新村文化園區、雲南文化公園展開，本屆以「祈願平安」為主軸，下午三寶寺高僧領著在地少數民族表演隊伍，與民眾踩街至忠貞新村文化園區，沿路為信眾灑水祈福，明天忠貞新村文化園區廣場還會進行潑水活動，邀民眾一同體驗。

桃園市長張善政、各國使節下午2點於雲南文化公園踩街，由象腳鼓隊、孔雀、馬鹿、排鑼開道，魅力金三角民族舞蹈團19位成員，穿著花1個月自製的傣族服飾，與各雲南少數民族服飾隊伍跳進場舞，中正三路到中山路2側吸引眾多民眾拍照，團員李惠芬說，很開心踩街讓民眾看見少數民族節慶文化，也跟民眾合影，沿路都不累，被灑水到的市民覺得受到祝福、庇佑。

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民眾今、明天可在雲南文化公園舀水浴佛、於忠貞新村文化園區潑水祈福，園區廣場整天備有水桶讓民眾同歡，兩個週六、日上午11點到晚上8點有各式攤位，融合雲南少數民族生活經驗，包含滇緬傳統遊戲拉老道及轉輪盤、傳統服飾體驗及米干DIY，30歲台北市民倪小姐說，今天在攤位大啖米干、啜飲泰國奶茶，觀看踩街、體驗潑水祈福，體驗到緬泰異國文化，覺得米干節很具特色。

忠貞新村文化園區旁，中山路1攤販售雲南米干的店家「清真園」，老闆馬耀強信仰回教，因此挑雞、牛為食材加入米干，馬說，純正雲南米干會選足夠硬度的在來米、越光米，吃起來較Ｑ彈、飽足，龍岡地區湯頭依各店喜好不同，有用雞、豬熬煮，他則用雞骨高湯搭配米干，也有紅燒料理，另還有新疆烤餅，店裡客群多為熟客，因為米干節，近日有多些遊客上門。

市長張善政今天與使節跳潑水舞，他表示，龍岡米干節已正式開始，3場長街宴陸續展開，各國使節參與，代表桃園不僅是多元族群融合的城市，國際友誼也相當熱絡，期待桃園米干節繼續發揚光大，變成國際重要活動。

忠貞新村文化園區27日晚間燃起篝火，融合「點火求吉」儀式，伴隨著雲南少數民族的打歌表演，祈求好運，活動詳情可上活動官網（https://www.ricenoodlefestival.tycg.gov.tw/）查詢。

桃園龍岡米干節登場，下午高僧進行祈福。（記者黃政嘉攝）

魅力金三角民族舞蹈團踩街遊行。（記者黃政嘉攝）

各國使節參與。（記者黃政嘉攝）

園區廣場整天備有水桶讓民眾同歡。（記者黃政嘉攝）

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