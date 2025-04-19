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    天天都是地球日！台灣玻璃館用餐、喝咖啡 通通送「餐具」

    喝咖啡送咖啡杯，台灣玻璃館用自家產品裝咖啡。（台灣玻璃館提供）

    喝咖啡送咖啡杯，台灣玻璃館用自家產品裝咖啡。（台灣玻璃館提供）

    2025/04/19 19:51

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕吃到算賺到！位於彰濱產業園區鹿港區的台灣玻璃館，從2013年起「用餐就送餐具」，無論是吃套餐、喝咖啡或是吃雙淇淋，所用到的餐盤、馬克杯到冰淇淋杯通通可以打包帶回家，當然在玻璃館所用的餐具當然都是玻璃產品。

    台灣玻璃館表示，「用餐送餐具」已推出12年了，大多數民眾都會把用過的餐具洗一洗，再帶回家，因為覺得太超值，這已經成為觀光工廠的一大特色。

    館方指出，當初是因為日本北海道有餐廳，就是點咖啡就可以帶回咖啡杯，大受旅客歡迎。這讓該館有個靈感，既然玻璃館供餐點，當然是用玻璃餐具，這樣不如就讓民眾吃完之後，可以帶回家，既有紀念性，又是玻璃餐具最好宣傳。

    果然一推出「用餐就送餐具」的作法，馬上就一炮而紅，因此，接著開賣咖啡，無論內用或是外帶，直接買咖啡就送咖啡杯，也廣受好評。最後，連雙淇淋都用杯子來裝，完全省下一次性紙容器的使用量，也讓垃圾大減量。

    台灣玻璃館強調，彰化縣去年7月推出圾圾分類新制，要求落實玻璃瓶回收，但該館從開館，就在館內設有玻璃瓶的回收桶，讓回收玻璃可以再利用，天天都以行動在做環保。

    吃套餐送餐具，台灣玻璃館讓餐點從12年前推出就一炮而紅。（台灣玻璃館提供）

    吃套餐送餐具，台灣玻璃館讓餐點從12年前推出就一炮而紅。（台灣玻璃館提供）

    吃雙淇淋也可以做環保！台灣玻璃館用杯子裝雙淇淋，吃完還可以帶走。（民眾提供）

    吃雙淇淋也可以做環保！台灣玻璃館用杯子裝雙淇淋，吃完還可以帶走。（民眾提供）

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