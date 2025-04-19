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    東京高圓寺阿波舞睽違6年板橋公演 人潮大爆棚

    日本東京高圓寺阿波舞睽違6年再度到板橋公演，人潮大爆棚，不分男女老幼都看得津津有味。（記者黃子暘攝）

    日本東京高圓寺阿波舞睽違6年再度到板橋公演，人潮大爆棚，不分男女老幼都看得津津有味。（記者黃子暘攝）

    2025/04/19 19:56

    〔記者黃子暘／新北報導〕日本東京高圓寺阿波舞是當地知名的夏日祭典，新北市板橋區慈惠宮慶祝明天農曆3月23日媽祖誕辰，今（19）日邀請百位阿波舞舞者到板橋府中地區公演，睽違6年的演出，吸引爆棚人潮。

    東京高圓寺阿波舞睽違6年再度到板橋公演，未演先轟動，活動開始前1小時，人潮早已塞爆慈惠宮與府中廣場一帶，搶占最佳觀賞位置欣賞表演。

    舞者先於慈惠宮前定點表演，接著踩街行經南門街、館前西路，中間停駐接雲寺演出，再續行府中路到板橋區公所前府中廣場，日本舞者賣力演出，觀眾不分男女老幼都看得津津有味。

    新北市副市長劉和然、板橋區長陳奇正、慈惠宮主委賴春穆現場感謝日方與民眾熱情參與。

    東京高圓寺阿波舞百名舞者賣力演出。（記者黃子暘攝）

    東京高圓寺阿波舞百名舞者賣力演出。（記者黃子暘攝）

    東京高圓寺阿波舞百名舞者賣力演出。（記者黃子暘攝）

    東京高圓寺阿波舞百名舞者賣力演出。（記者黃子暘攝）

    日本舞者賣力演出，觀眾不分男女老幼都看得津津有味。（記者黃子暘攝）

    日本舞者賣力演出，觀眾不分男女老幼都看得津津有味。（記者黃子暘攝）

    新北市板橋區慈惠宮邀請東京高圓寺阿波舞舞者到板橋府中地區公演。（板橋區公所提供）

    新北市板橋區慈惠宮邀請東京高圓寺阿波舞舞者到板橋府中地區公演。（板橋區公所提供）

    東京高圓寺阿波舞舞者到板橋府中地區公演。（板橋區公所提供）

    東京高圓寺阿波舞舞者到板橋府中地區公演。（板橋區公所提供）

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