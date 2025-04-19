台南心豐藝術節搖滾揭幕 表演、手作、地方體驗連嗨2個月

心豐藝術節熱鬧揭幕，系列活動持續2個月，開場表演的「與搖滾共舞」，相當精彩。（記者吳俊鋒攝）

2025/04/19 19:50

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市政府文化局舉辦的「心豐藝術節」今晚在歸仁區搖滾揭幕，連同音樂、表演、展覽、手作、講座、玩繪本以及地方體驗，持續2個月。

揭幕儀式在歸仁文化中心前舉行，市集活動下午率先展開，傍晚起，系列表演節目接力登場，由民族管絃樂團打頭陣，隨後，歌手們輪番上台，嘻哈饒舌的曲風炒熱氣氛。

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文化局主任祕書林喬彬主持揭幕，與議員郭鴻儀、鄭佳欣以及表演團體、地方各界等聯手進行創意十足的「刷碟轉盤」儀式，象徵藝術節正式啟動。

心豐藝術節以南關線為主要活動區域，邁入第13屆，深受歡迎，樹立了市府優質的文化品牌，今年以「搖滾的浪漫」為主題，打造屬於在地、全民共享的精彩盛會。

今年安排了14場演出、9場影片、7場玩繪本、3場親子手作，以及各1場的工坊與講座，還有5檔展覽、2天市集，加上地方體驗，涵蓋動靜態的藝術形式，且著重社區參與，內容豐富、多元。

今晚揭幕後，推出「與搖滾共舞」的節目，結合社區民眾，演出者多達50人，以經典搖滾電子樂為基底，融入肢體與節奏，營造出動感、震撼的開場氛圍。

晚間壓軸則由歌手演出一系列的饒舌作品，透過嘻哈音樂唱出土地故事；明天還有市集、音樂、舞蹈等節目，同樣在歸仁文化中心登場。

歸仁文化中心也規劃3場廳內精彩節目，4月26日由台南市民族管絃樂團演出「春豐」音樂會；5月17日為青年專場的「以為是BL結果是BFF」音樂劇；壓軸則是5月18日登場的「地球人遇見小王子」經典劇場。

今年更與南關社大合作，規劃「新豐郡的浪漫風情」4場在地特色體驗活動，結合歷史、工藝與美食，包含4月27日的關廟古厝木刻、5月4日的龍崎竹編植栽、5月25日的仁德眷村探索、6月15日的歸仁自然創作工坊。

邁入第13年的心豐藝術節揭幕，市集活動相當熱鬧。（記者吳俊鋒攝）

邁入第13年的心豐藝術節揭幕，市集活動相當熱鬧。（記者吳俊鋒攝）

心豐藝術節熱鬧揭幕，系列活動持續2個月。（記者吳俊鋒攝）

心豐藝術節熱鬧揭幕，系列活動持續2個月，台南市民族管絃樂團精彩演出。（記者吳俊鋒攝）

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