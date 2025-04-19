味噌湯加「2配料」他怒罵像雜燴！網搖頭：好吃最重要

網友發文抱怨，現在的味噌湯越來越「妖魔鬼怪」，加入蛋花、貢丸等配料。示意圖。（情境照）

2025/04/19 20:56

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕味噌湯變了味？網友發文抱怨，現在的味噌湯越來越「妖魔鬼怪」，加入蛋花、貢丸等配料。他認為味噌湯應該簡單純粹，如今卻變得像雜燴。貼文曝光後，引發網友熱議，有人認為，「好吃就好，難吃才是原罪」。

網友昨日在PTT發文抱怨，現在的味噌湯越來越「妖魔鬼怪」，加入蛋花和貢丸，甚至還出現三合一口味，讓他直呼傻眼。他認為，傳統的味噌湯由嫩豆腐、海帶和味噌構成，簡單又純粹；但如今的味噌湯卻像是雜燴，將各種食材隨意混合。原PO指出，這樣的做法讓他聯想到南部某些辦桌宴席上的「菜尾湯」，並質疑「有必要把邊角料都丟進去湯裡煮嗎」？

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貼文曝光後，力挺「混搭」的網友留言，「台式味噌湯，你不懂」、「加蛋花可以，加貢丸不行」、「好吃就好，管他正不正宗，難吃才是原罪」、「蛋花跟貢丸就是很便宜的食材，拿來一起煮，成為能吃飽的大眾菜色」、「超好吃，很搭涼麵」。

另有人補充，日本味噌湯也會加其他配料，「日本的豚汁，就是加一堆料的味噌湯啊」、「味噌加什麼都可以啊，日本還有加鯉魚的」、「日本味增湯有的還會加竹筍、高麗菜、豬肉、海帶、天婦羅咧」。

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