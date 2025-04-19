「你乾脆娶她好了！」 未婚夫整天陪50歲阿姨聊天吃飯 她氣炸嗆聲

2025/04/19 21:28

女網友透露未婚夫在公司總是與年長女同事互動熱絡，讓她備感失落。示意圖。（資料照）

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕女網友近日在臉書社團「靠北婚姻」發文抱怨，與男友訂婚一年，原預計今年辦婚禮，卻因男方在公司對女同事比對她還好而心灰意冷。女方提議保持距離，對方卻回她「同事很重要，不能得罪人」，讓她氣炸直言，「對50歲阿姨那麼體貼，乾脆你娶她好了！」

原PO貼文表示，雖然兩人在同間公司不同部門工作，但她常覺得自己總是被排在朋友、同事後。她曾請求男方在公司空檔多陪她，給她安全感，但男方以「怕被同事八卦」為由拒絕，轉身卻整天跟一位50幾歲的女同事聊天、吃飯、上下班都膩在一起。

之後事情越演越烈，尾牙當天男方未告知就順路載該阿姨、一路上對阿姨有說有笑，把未婚妻晾在一旁；到近期甚至早上忘了幫未婚妻買早餐，卻記得幫阿姨帶煎餃加豆漿。讓她忍不住懷疑「我真的有被愛過嗎？」，難過表示「只想找一個把我擺第一的人」，也開始思考這場婚姻是否還有必要。

原PO氣炸嗆聲「你乾脆娶她好了！」（擷取自臉書「靠北婚姻」）

貼文曝光後，網友一面倒勸她快逃，「婚前都這樣了，還想婚後會變好？」有的搞笑說，「阿姨好，阿姨妙，阿姨口袋有鈔票。」、「阿姨，我不想努力了」、「有些阿姨還真的蠻有媚力的」。

也有網友提醒，「婚後會放大十倍百倍」、「有的人確實有戀母情結。不會把妳放在第一位，說真的，真的不能嫁！會後悔！」、「當機立斷，解除婚約，才不會未來天天抱怨想離婚」。

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