從工業黑手到教育推手 蔣仲燾捐東海大學5000萬

蔣仲燾（右）捐贈5000萬元給東海大學，作為支持教育發展之用。（東海大學提供）

2025/04/19 19:59

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台灣大學傑出校友、天源義記機械公司（TYC）董事長蔣仲燾在公司70週年慶，捐贈5000萬元給東海大學，並設立東海大學種桃育才基金，支持教育發展。他說，自己在TYC、俗稱「黑手」的工業領域，兢兢業業工作59年，始終深信教育的力量，期望自己在教育與公益貢獻心力。

蔣仲燾分享古代銅錢「外圓內方」的人生哲學，他坦言在年輕時做決定多以實利為考量，他畢業於台中一中、台大經濟系，赴美取得UCLA經濟碩士學位，返國後接手家族事業，無論是選擇系所或職涯走向皆以前途為重，但他始終認同人文與藝術對社會的長遠價值。

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他說，當年考上台大時，台中僅有東海一所大學，而東海所倡導的博雅教育與人文精神，至今依然令人敬重，希望這筆基金能用於支持藝術中心修繕計畫、推動博雅教育與相關規劃。

蔣仲燾回憶，他是在美國求學期間才真正體悟教育的深度，也是在那時成長為有擔當的大人，返國後深耕實業，融合西方管理精神與在地製造底蘊，將TYC從傳統工廠打造為台灣鏈條產業的隱形冠軍，產品行銷全球30多國，合作對象包含台北捷運、環法自行車與強鹿（John Deere）農機品牌等。

蔣仲燾公司內部實踐教育者角色，與員工教學相長，曾希望將所學回饋學界，應徵靜宜英專教職未果，成為心中小小遺憾，如今以行動實踐對教育的承諾。

蔣仲燾不是東海校友，捐出5000萬給東海大學發展教育，董事長吳清邁和張國恩校長感謝對教育的無私支持與共鳴。

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