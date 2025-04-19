草地野餐嘉年華 張廖萬堅、何欣純客串演兒童劇

草地野餐嘉年華活動，張廖萬堅（左起）、何欣純、林祈烽客串演出兒童劇，與小朋友同樂。（記者蔡淑媛攝）

2025/04/19 18:59

〔記者蔡淑媛／台中報導〕教育部次長張廖萬堅創辦的陽光城市發展協會，今天在台中市豐樂公園舉行世界書香日「草地野餐嘉年華」活動，今年邁入第8年，邀請協會培訓的陽光說演故事劇團為小朋友演出書香日故事劇，張廖萬堅與立委何欣純客串演出，化身為拯救公主、噴火龍與勇士，精彩有趣的開場故事劇引起現場大小朋友歡樂笑聲不斷。

許多家長帶著小孩席地坐在草地上，聽故事、玩遊戲，陽光說演故事劇團帶來的說演故事，現場還有親子手作、草地闖關大冒險、二手市集以及台中市驗光師公會到場為小朋友提供視力保健服務等活動，精采有趣，協會執行長、市議員林祈烽及何文海議員也到場同樂。

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張廖萬堅表示，在豐樂公園舉辦草地說故事活動第8年，深受親子喜愛，場場吸引近千名親子家庭參加，希望能藉由這項活動讓家長帶著孩子走進大自然，促進親子間的交流，加深家庭關係。

家長則說，擺脫3C保母，帶著孩子到公園參加活動，促進親子關係，尤其是草地野餐說故事是很棒的回憶。

陽光城市發展協會預告也將於7月29日到31日將在萬壽棒球場舉辦陽光棒球夏令營，以及8月16日晚上7點於南屯國小，由紙風車劇團帶來年度新劇「寶莉回家」。

草地野餐嘉年華活動，林祈烽（前左起）、張廖萬堅客串演出兒童劇，與小朋友同樂。（記者蔡淑媛攝）

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