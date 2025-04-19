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    台南北門推觀光 獨木舟體驗挑國小魚塭

    民眾體驗划舟樂趣。（記者楊金城攝）

    民眾體驗划舟樂趣。（記者楊金城攝）

    2025/04/19 18:59

    〔記者楊金城／台南報導〕台南市北門區公所今天（19日）舉辦獨木舟體驗活動，推廣水上休閒活動、水域安全教育，並喜歡北門觀光，地點就在雙春國小生態教學魚塭，吸引民眾體驗划舟樂趣。

    北門區長林建男、雙春國小校長林佑霖也親自出席，帶領民眾下水划獨木舟；雙春國小今年8月就要停辦走入歷史，變為蚵寮國小第二校區，公所特地頒發感謝狀，感謝該校3年來提供場地與獨木舟舉辦體驗活動。

    有40位遊客在專業教練的陪同與指導下，從初學到能操控獨木舟，過程既緊張又充滿樂趣，不僅享受水上運動的刺激，也學習正確的水域安全知識。

    每人報名費只要100元，此外還有瓜仔綿DIY讓大小朋友一起動手做，還能品嘗自己親手做的西瓜綿誰目魚湯。公所也提供香煎虱目魚、虱目魚香腸、虱目魚粥試吃，搭配香甜多汁的北門洋香瓜，讓人回味無窮。

    林建男表示，活動結合北門在地農漁特色，安排食農教育體驗，希望讓更多人認識北門的生態之美與優質農漁特產、北門農漁文化，未來再帶更多親友到北門觀光。

    北門區長林建男（左）、雙春國小校長林佑霖（右）親自出席，帶領民眾下水划獨木舟。（公所提供）

    北門區長林建男（左）、雙春國小校長林佑霖（右）親自出席，帶領民眾下水划獨木舟。（公所提供）

    台南市北門區公所今天（19日）舉辦獨木舟體驗活動，推廣水上休閒活動、水域安全教育，並喜歡北門觀光，地點就在雙春國小生態教學魚塭。（記者楊金城攝）

    台南市北門區公所今天（19日）舉辦獨木舟體驗活動，推廣水上休閒活動、水域安全教育，並喜歡北門觀光，地點就在雙春國小生態教學魚塭。（記者楊金城攝）

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