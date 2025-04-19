高溫+焚風！明起連3天悶熱 下波溼涼天氣曝光

未來一週氣溫趨勢。（氣象署提供）

2025/04/19 17:57

〔記者吳亮儀／台北報導〕明天起連三天悶熱！中央氣象署預報，明天雖有微弱鋒面通過北部海面，但雨不多；下週一、二各地晴到多雲，但下週三（23日）另一道鋒面接近，下週六（26日）還有華南雲雨區東移影響，全台都有雨。

氣象署預報員林定宜表示，明天中部以北地區有零星短暫陣雨，其它地區為多雲到晴，午後北部、東北部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，下週一到下週二是未來一週的降雨空檔，且很悶熱。

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「要特別注意下週二，吹較強西南風帶來熱空氣，台北盆地有高溫、東南部也有焚風」，林定宜提醒，但下週三之後就變天，有另一到鋒面報到，之後東北季風增強，北部及東北部氣溫下降；北部地區及基隆北海岸有局部短暫陣雨或雷雨，中部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後各地山區有局部短暫雷陣雨。

林定宜指出，下週五到下週六（25日、26日）除了東北季風外，還有華南雲雨區東移影響，北部及東北部會至少降溫6到7度；中部以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區也有零星短暫陣雨，提醒民眾屆時要注意溫差。

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

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