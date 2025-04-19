他曝年老想住療養院更安全 網全反對：跟監獄一樣很可怕

網友發文分享，對未來老年生活的擔憂與思考，並認為相較於獨居，住療養院在安全性上更有保障，示意圖。（情境照）

2025/04/19 20:38

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕高齡化社會來臨，年老後的居住與照護安排成為許多人關注議題。網友發文分享對未來老年生活的擔憂與思考，認為相較於獨居，住療養院在安全性上更有保障。貼文曝光後，多數網友都反對「台灣療養院跟監獄一樣，很可怕的地方」。

網友在PTT以「大家老了會想去住療養院嗎」為題發文說，自己近期與家人討論到老年生活的安排。他思考，若將來行動不便，沒有結婚、沒有生小孩，或子女不與自己同住，甚至配偶早一步離世的情況下，是否還適合獨居。

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原PO坦言，雖然住在熟悉的家中會比較安心，但隨著年齡增長、身體機能退化，上下樓梯變得困難等問題接踵而來，獨居的風險會增加。相比之下，他認為入住療養院在安全性上較有保障，至少如果不慎跌倒，還有人能夠及時發現與協助，不至於長時間無人察覺。他也感嘆，「感覺年紀越大所要思考的問題也很多」。

貼文曝光後，許多網友持相反看法，「療養院只有被送去，很少是主動想去」、「建議可以去做志工了解看看，那個味道，嗯」、「台灣療養院跟監獄一樣跟歐美氛圍差太多了」、「很可怕的地方，有的錄到摔倒頭敲到躺在地上沒人理死亡，死因是自然死亡」、「你一定沒去過…我外婆晚年在那裡度過，真的很爛」。

還有網友指出，每月收費2到4萬元的療養院環境並不理想，「高級的我不知道。一個月2至4萬的真的沒吸引力，床比醫院的還小，空間擁擠無隱私」、「2萬多的真超爛」、「5人房一個月4萬味道噁心、沒隱私，房間不能上鎖吃的東西都是糊糊」。

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