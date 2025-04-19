龜山興安段社宅挖出巨量營建廢棄物 議員李宗豪質疑未清查就點收

龜山興安段社宅開挖發現約1.2萬立方公尺營建廢棄物。（桃園市議員李宗豪提供）

2025/04/19 19:14

〔記者謝武雄／桃園報導〕馥麗工業公司因產業結構轉變辦理工業區變更，推動桃園市龜山區中興自辦市地重劃區，2022年完成重劃，隔年捐贈近1500坪土地興建社會住宅，社宅開發時發現地下有掩埋大量營建廢棄物，桃園市議員李宗豪質疑當初土地移轉點交時沒有清查及確認土地情況，導致額外衍生清運費用要全民負擔。

桃園市地政局重劃科長邱蓁蓮說，馥麗工業公司土地原本是工業用地，申請自辦市地重劃大約可拿回6成土地作為住、商用地，其餘則是捐給市府的社宅用地及公園、道路等公共設施，當時社宅用地是直接指定用地，因此並未像道路、公園等公設用地開發的過程中必須開挖土地，如今社宅開挖才發現掩埋建築廢棄物。

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地政局長蔡金鐘說，無論公辦或自辦開發案，如果土地發現掩埋垃圾，若查無行為人，則以土地所有權人為清理義務人，所以市府辦理區段徵收都會要求地主切結，土地若發現廢棄物原地主要負責清理，另區段徵收並非原地原配，若配地後新地主蓋房子發現垃圾可要求市府負責，市府清理後再向原地主求償。

市府要求相關單位會勘社宅基地營建廢棄物時，重劃會人員（馥麗工業公司）說，當初重劃拆除地上物有申請拆除執照，營建廢棄物也進入合法處理場所，且市府對受贈物瑕疵並未說意見，也於前年1月9日完成贈與過戶，並不清楚社宅用地埋有營建築廢物。

住宅發展處長邱英哲說，興安社宅基地規劃興建130戶社宅；另挖出的營建廢棄物初估數量約1萬2千立方公尺，處理費用約3千萬，影響工期約100個日曆天，會努力在2027年預定期限內完工。

李宗豪提到，興安段社宅開挖時發現營建廢棄物，清理費用到底誰要負責，另外區段徵收非原地原配，配地遇到有垃圾時要如何處理？

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