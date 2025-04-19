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    浪漫賞花訪古蹟 桐花祭舊山線音樂會龍騰斷橋登場

    桐花祭舊山線音樂會在知名景點龍騰斷橋舉辦。（苗栗縣政府提供）

    桐花祭舊山線音樂會在知名景點龍騰斷橋舉辦。（苗栗縣政府提供）

    2025/04/19 17:58

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕油桐花開季節到來，苗栗縣知名景點龍騰斷橋舉辦桐花祭舊山線音樂會，歡迎全國遊客在壯闊古蹟、雪白桐花旁欣賞美妙音樂。

    客委會主委古秀妃說，舊山線音樂會邀請多組客家創作歌手輪番演出，歡迎大家出門賞桐、聆聽客家美妙的音樂；另外，今年首次推出「全民報桐花」線上活動，邀請大家捕捉即時花況。

    苗栗縣副縣長邱俐俐說，很榮幸參與桐花祭期間的各項活動，苗栗縣的桐花美景可謂舉世無雙，尤其龍騰斷橋下漫山盛開的雪白桐花，更是令人駐足流連。活動結合創作歌手與樂團帶來的音樂饗宴，以及壯麗的自然景致，相信每位參加者都能在音樂與美景中，感受到身心的放鬆與愉悅，這確實是文化與自然完美結合的盛事。

    三義緣木賞桐也在今天舉辦，包括緣木賞桐健行、客家藝文表演、客家大聲公有獎徵答、桐花手作DIY以及在地產業為主的慢城桐花市集等系列活動。

    三義鄉長呂明忠說，三義是最好的賞桐花地點，油桐花隨處可見，不管是散步、開車或去騎鐵道自行車都可以看到，非常適合拍照，也提醒大家要愛惜花木，不要隨意攀折，歡迎全國共下來三義賞木雕、遶桐花、吃客家粄。

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