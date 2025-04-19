顯示「側向來車」！台中海線41處無號誌路口 增設智慧路標

智慧路標採用雷達微波技術偵測來車訊號，將訊息傳遞給支道LED面板，面板以「側向來車」等警示文字顯示。（交通局提供）

2025/04/19 17:17

〔記者蔡淑媛／台中報導〕狹窄路口或巷道，因無號誌常發生交通事故，台中市交通局因此建置會顯示「側向來車」、「對向來車」、「小心行駛」、「涵洞來車」等的智慧路標，即時預警交通狀況及車流訊息，成為民眾「天眼通」、「千里眼」，目前已在大雅、龍井、大肚等地，41處無號誌路口增設，以強化交通安全。

交通局長葉昭甫指出，無號誌化路口大多存在於市區巷弄之間，道路環境往往存在路幅窄小、視線遮蔽，以致於路口行車視距受限，看不到來車增加交通事故風險，在狹路巷弄發生車禍，雖已透過傳統標誌牌面加強警示，但部分路口仍有不足之處，交通局遴選適合地點建置智慧路標。

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交通局結合科技建置智慧路標系統，採用雷達微波技術偵測來車訊號，將訊息傳遞給支道LED面板，面板以「側向來車」等警示文字訊息閃爍顯示，即時預警用路人小心來車，也能補足夜晚的巷弄間因光線不足，造成傳統警示牌面能見度下降的問題。

葉昭甫，智慧路標系統採用LED面板，夜間警示照樣清楚可見，已於霧峰、大雅、龍井、潭子、大肚等地設置，試辦成效獲肯定，目前總設置數量達41處路口，目前仍持續規劃中，持續滾動檢討適合設置地點，期能降低無號誌路口潛在危險，提升路口安全，打造友善安全的用路環境。

台中市府在狹窄路口或巷道，裝設智慧路標，即時預警交通狀況及車流訊息。（交通局提供）

台中市在狹窄路口或巷道，因無號誌化發生易交通事故，裝設智慧路標，即時預警交通狀況及車流訊息。（交通局提供）

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