保育團體指碧潭堰魚道大頭鰱是外來種 新北水利局回應了

4月初有上千尾外來種大頭鰱，也從碧潭堰魚道洄游，形成民眾爭睹奇觀。（記者翁聿煌攝）

2025/04/19 17:12

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市新店溪碧潭堰下游自4月初域出現數以百計的鯉魚、草魚、大頭鰱等體型較大的魚類利用魚道上溯到碧潭水域，吸引民眾圍觀及熱烈討論，但保育團體指上千尾的「大頭鰱」是外來種，利用人工魚道溯溪而上的景象，並非所謂「洄游產卵」，新北市水利局回應，碧潭堰重新啟用後，已記錄到已有48種魚類及3種蝦蟹類利用魚道上溯，確實達到打通46年來中斷的縱向生態廊道的功能。

水利局長宋德仁表示，碧潭堰首建於1977年，規劃之初並沒有相關的水域生態背景資料可供參考，同時沒有考慮到生物廊道的重要性，因此沒有將魚道的設施納入設計，碧潭堰因蘇迪勒颱風重創毀損，市府規劃碧潭堰整建時，決定設置魚道以打通阻塞魚類洄游46年的生態廊道，盼能滿足新店溪水系攀爬性及游泳性溯河物種等洄游生物。

請繼續往下閱讀...

自2022年5月至2025年3月止，利用設置水下監視器之人工智慧AI魚類辨識系統，記錄到已有48種魚類及3種蝦蟹類利用魚道上溯，原生種包含有石賓、溪鱧、日本禿頭鯊、豆仔魚、毛蟹、苦花及竹竿頭等36種，顯然已經達到了原先規劃時的預期目標，加上目前已經在碧潭堰上下游公告封溪護漁河段，能夠讓溪中的魚蝦蟹等生物有安全的棲所。

水利局表示，碧潭堰魚道的設計原則係依據清華大學團隊數年來的專業生態調查，依據可能洄游魚類的特性所設計，很難去阻絕外來種魚類使用魚道洄游。

這次大型魚類如大頭鰱魚群從魚道上溯引起大家的關注，推測係因新店溪水質的改善、縱向生態廊道的打通，創造有利洄游魚類洄游上溯的友善環境，希望大家以更開放的角度來看待及關注魚類上溯生態議題。

新北市水利局重建碧潭堰並新建魚道，提供大批本土魚蝦蟹種上溯洄游管道。（記者翁聿煌攝）

新北市水利局表示，碧潭堰重啟後，已記錄到已有48種魚類及3種蝦蟹類利用魚道上溯。（記者翁聿煌攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法