祈求金榜題名！大甲文昌祠祈福活動 芹菜、蔥、包子、粽子全出動

台中市副市長鄭照新擔任主祭官，帶領陪祭官及所有考生，向文昌帝君行三獻禮祝禱。（記者張軒哲攝）

2025/04/19 16:54

〔記者張軒哲／台中報導〕考季將至，台中市大甲區公所今（19日）在市定古蹟大甲文昌祠舉辦考生祈福活動，由台中市副市長鄭照新擔任主祭官，帶領來自全國各地的百位考生，向文昌帝君暨列位先賢先儒虔誠祭拜祈福，祈祝考生考運亨通。

今日祈福儀式備有鮮花、五果及代表勤奮向學的「芹菜」、賜予智慧聰明的「蔥」、象徵考試包中的「包子」及「粽子」、帶來好采頭的「菜頭」等祈福供品，期望為考生帶來好運，討個好兆頭。由副市長鄭照新、民政局長吳世瑋擔任主、陪祭官，帶領所有考生，向文昌帝君暨列位先賢先儒行三獻禮祝禱後，誦唸祈願文，在場考生虔心默念祈願，期盼如願登科及第。

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鄭照新指出，大甲文昌祠每年都會舉辦祈福活動，期盼透過祈福儀式，讓學子平時念書能穩定心神，努力追求個人志向，也祝福所有學子都能平安快樂的長大，祝福大家學業順利、名登金榜。

吳世瑋表示，列為市定古蹟的大甲文昌祠香火鼎盛、人潮絡繹不絕，從神桌前的供品和門口一旁的榜單，都可以感受到這座古樸的文昌祠，不僅是學子求取功名的重要心靈寄託，更是當地文化與歷史的重要象徵。

大甲區長顏金源說，大甲公所除於每年4月舉辦祈福活動外，文昌祠內也提供光明燈與祈福卡服務，今年祈福活動公所也準備考生祈福禮，致贈給前來參加祈福的考生，內容包含文昌筆、祈福便利貼等實用小禮品，祝福所有考生都能把文昌帝君的福氣與庇佑帶回家。

百位考生齊聚大甲文昌祠祈福。（記者張軒哲攝）

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