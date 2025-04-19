企業熱心公益 400早療兒提前歡度母親節

現場安排闖關遊戲，小朋友玩得很開心。（記者吳俊鋒攝）

2025/04/19 16:59

〔記者吳俊鋒／台南報導〕統一企業慈善事業基金會結合各界資源，今天在台南善化舉辦「Love媽咪、啾愛妳」公益活動，邀請長期關懷的5個早療中心、逾400位小朋友同樂，提前歡度母親節。

活動在善化區的南科贊美酒店舉行，應邀的機構包含伯利恆兒童發展中心與嘉義市私立晨光智能發展中心、嘉義縣私立聖心早療中心、台南市私立德蘭啟智中心，以及高雄市兒童發展協會等，受照顧的孩子及其母親一起參加。

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現場規劃一連串慢飛天使表演節目，還設置7大闖關遊戲，加上溫暖手作、療癒體驗等課程，更安排了眼科義診等，讓學童及其母親，可以在歡樂中感受社會各界的愛心與關懷。

過程中，親子們玩得很開心，尤其當OPEN將與LOCK醬現身，帶動氣氛時，更是全場瘋狂，大小朋友跟著唱跳手舞足蹈，歡笑聲洋溢。

統一企業慈善事業基金會總幹事凃忠正表示，透過公益聯歡節目，讓早療兒童在表演、互動中展現自信與才能，提升成就感，並向母親傳達感恩之情，讓媽咪們感受到孩子的用心、成長，別具意義。

凃忠正指出，秉持著「取之於社會、用之於社會」的信念，落實關懷弱勢族群的公益政策，並鼓勵同仁在工作之餘，投身公益，透過活動傳達企業對早療、身障兒童的愛心，也舒緩媽咪們照顧孩子的壓力與辛勞，並藉此拋磚引玉，喚起各界共襄盛舉。

凃忠正說，母親節前夕特地結合集團內部的統一企業公司、統一超商、統一證券（股）公司、統昶行銷（股）公司、樂清服務（股）公司等，並攜手社會各界共同策辦這次的活動。

現場安排闖關遊戲，小朋友玩得很開心。（記者吳俊鋒攝）

統一企業慈善事業基金會舉辦母親節公益活動，邀請大小朋友同樂。（記者吳俊鋒攝）

統一企業慈善事業基金會動員大小志工，協助公益活動的進行。（記者吳俊鋒攝）

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