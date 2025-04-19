桃園永豐市地重劃開發1.92億、清垃圾要13.3億 地主打退堂鼓

永豐市地重劃雖然開發面積僅6.39公頃，但掩埋垃圾量驚人，竟高達23萬噸。 （地政局提供）

2025/04/19 16:48

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府在平鎮區山仔頂地區辦理永豐市地重劃案，開發面積6.39公頃、開發費不到2億元，卻發現基地掩埋垃圾高達23萬立方公尺、處理費達13.3億元，地主獲悉後紛紛打退堂鼓，由於清理費用遠遠超出工程預算、財務計畫可負擔範圍，實施重劃確有困難，已依市地重劃實施辦法規定於2月報請內政部核准廢止重劃。

由於永豐市地重劃案屬於公保地解編案件，平鎮選區議員包含劉仁照、王珮毓、黃敬平、陳韋曄都很關心開發案是否進行、垃圾處理費用如何分攤。蔡金鐘表示，為準確估算垃圾數量，工務局於去7月展開全區鑽探調查作業，鑽探結果10月出爐，因土地所有權人無清理意願，已報請內政部核准廢止重劃，後續將請都市計畫單位於都市計畫通盤檢討時研議都市計畫檢討變更事宜。

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蔡金鐘說，永豐市地重劃，開發總費用1億9199萬元，總負擔約為45％，於2022年3月30日公告重劃計畫書，原則上垃圾清理費用要由原地主負擔，若開發案（區段徵收、市地重劃）由政府代為處理，未來會要求地主支付費用，若地主不願負擔，則會廢止計畫。

蔡金鐘表示，重劃案發現埋垃圾情況比比皆是，最誇張的是A7合宜住宅，總面積236.13公頃，分兩期開發，第1期面積185.58公頃，已開發完成，但過程在住宅基地發現垃圾，建商花了3億元清理；第2期面積50.55公頃，工程人員拆除一處2公頃廠房時，發現凹地被填滿垃圾，因處理費高達7億元而喊停；進行中的桃園航空城區段徵收開發案、菓林市地重劃案、大勇土地重劃案都發現垃圾，甫結束的中壢運動公園也挖出8000立方公尺垃圾，單單處理費就花了1億元。

另中壢一號社會住宅開發時，發現掩埋大量垃圾，考量土地是中央無償撥用，市府另編列預算清除垃圾，原本去年就啟用的八德楓樹腳公園，因為發現垃圾，不僅工程費用增加3千萬元，完工日期也延後1年。

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