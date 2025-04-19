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    花見幸福！嘉義市圓林仔桐花祭登場 花樹下聽音樂、逛市集

    嘉義市圓林仔桐花祭登場，雪白桐花與純白鵝黃橘紅色的盧山橋相輝映，更添城市美景。（嘉義市政府提供）

    嘉義市圓林仔桐花祭登場，雪白桐花與純白鵝黃橘紅色的盧山橋相輝映，更添城市美景。（嘉義市政府提供）

    2025/04/19 16:42

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市圓林仔社區桐花祭活動今天浪漫登場，市府一連兩天舉辦「花見幸福．抵嘉桐聚」，活動結合花樹下不插電音樂會、小農在地市集及桐花小旅行；遊客欣賞桐花，遠眺盧山橋，雪白桐花與純白鵝黃橘紅色的鋼拱橋相輝映，更添城市美景。

    嘉義市副市長林瑞彥、立委王美惠等人出席今天開幕活動。林瑞彥說，桐花季不僅是賞花活動，更是文化與地方創生的整合體現，包括伯公祭儀、客家歌手的不插電音樂會和在地生態的小旅行等一系列內容，透過多元策展方式，讓客家文化深入人心，持續傳承。

    民政處說，圓林仔社區是中南部最早孕育桐花，成功開花的區域，10多年來持續生態保育工作，又能導入客家資源，此時不僅是賞花的美好時刻，更是客家文化交流的重要平台。

    連2天的花樹下不插電音樂會邀請「客家IU」客家金曲新秀黃宇寒、客語歌手及街頭藝人等，帶來精采表演；19日表演時間自上午10點到下午4點半，20日自下午1點半至5點。

    桐花小旅行安排2場，分別為19日上午10點半、20日下午2點半，現場也有小農在地市集；市府在活動場地周邊設置接駁處，歡迎民眾利用免費接駁車來賞桐。

    嘉義市副市長林瑞彥（左四）、立委王美惠（左三）等人出席今天「花見幸福．抵嘉桐聚」開幕活動。（嘉義市政府提供）

    嘉義市副市長林瑞彥（左四）、立委王美惠（左三）等人出席今天「花見幸福．抵嘉桐聚」開幕活動。（嘉義市政府提供）

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