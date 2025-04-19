金門響應世界地球日 各鄉鎮「共掃門前雪」清除2372公斤垃圾

金門縣政府響應「世界地球日」活動，金城鎮公所出動人力「掃」街也展開宣導活動。（記者吳正庭攝）

2025/04/19 16:33

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府響應「世界地球日」活動，今天在各鄉鎮同步展開「掃」街行動，期盼「共掃門前雪」，用行動展現金門對環境維護的重視與行動力。

副縣長李文良率縣環保局長李廣榮，與金城鎮長李誠智、金城鎮民代表會主席郭永隆等人，廣邀地區10餘個企業團體、社區發展協會，共同在全縣第1大鎮金城鎮公所前舉行誓師大會。

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李文良一一點名代表與會的社區、團體加油打氣，他說，把家園整理的乾淨、舒適是每位公民的責任，更有助提升整體居民生活品質；誓師行動是激勵清掃活動的策略，生活環境的維護仍有賴平時的整理，期盼大家養成習慣，建立「整潔金門」的共識。

縣環保局統計，金門響應世界地球日活動，5鄉鎮有1200人參加，共清理垃圾2372公斤、回收物1192公斤，清理過程，還清掉超過1萬根癮君子留下的菸蒂，展現環保行動具體成效。

環保局長李廣榮說，「金門是我家，整潔靠大家」，環境衛生需要靠大家，期盼大家「共掃門前雪」，營造乾淨整潔形象，建構1個宜居的金門。

金門縣政府響應「世界地球日」活動，副縣長李文良（前排左十二）在金城鎮公所前率領與會人員舉行誓師大會。（記者吳正庭攝）

金門響應世界地球日，副縣長李文良（右一）、縣環保局長李廣榮（右二）也拿出看家本領，積極參與。（記者吳正庭攝）

金門響應「世界地球日」活動，清潔志工不放棄每一個角落，認真清掃。（記者吳正庭攝）

金門縣政府響應「世界地球日」活動，金城鎮民代表會主席郭永隆（右六）也以身作則，呼籲大家貢獻一己之力，共同維護環境清潔。 （記者吳正庭攝）

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