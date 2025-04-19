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    歸仁獅子會捐交通車 助伊甸闖溪北服務身障弱勢

    國際獅子會300E-1區台南市歸仁獅子會，捐贈伊甸台南溪北服務中心身障服務交通車，今天舉辦捐贈儀式。（記者王姝琇攝）

    國際獅子會300E-1區台南市歸仁獅子會，捐贈伊甸台南溪北服務中心身障服務交通車，今天舉辦捐贈儀式。（記者王姝琇攝）

    2025/04/19 16:37

    〔記者王姝琇／台南報導〕為了幫助伊甸基金會服務更多偏鄉地區身心障礙的朋友，國際獅子會300E-1區台南市歸仁獅子會，捐贈伊甸台南溪北服務中心身障服務交通車，今天舉辦捐贈儀式。

    歸仁獅子會會長陳柏宏說，歸仁獅子會連續10年從不間斷的陪伴著伊甸身障家庭，每年不僅透過定期的參訪，了解其服務的需要，今年更串聯獅友們加入傳愛的行列，相信每次的付出都能帶來改變，這次捐贈服務交通車，期待讓溪北地區的身障家庭獲得更即時、更便利的照顧與支持。

    伊甸基金會南區資源中心主任辛昱蓁說，謝謝歸仁獅子會用愛與人情味，為身障者打造一條溫暖的接送之路，這台服務交通車不僅縮短了城鄉距離，更讓伊甸能夠更迅速、貼心地將服務送到最需要的身心障礙朋友身邊，讓更多弱勢家庭感受到社會的溫暖與力量。

    伊甸基金會深耕台南身障服務近18年，在全市設立4間日間作業設施（小作所）與2間日照設施，今年更於新營區成立第5間小作所及首間精障會所。辛昱蓁說，隨著服務範圍擴展，用車需求也日益增加，感謝歸仁獅子會陳柏宏會長得知此情況後，立即號召獅友，共同捐贈交通車。

    專車服務範圍涵蓋新營區、鹽水區、後壁區，遠至東山及白河區。無論是社工訪視弱勢家庭、接送身障青年參與社區融合，媒合身障者找工作，及提供日常物資服務。

    伊甸台南溪北服務中心身障服務交通車提供日常物資服務。（伊甸基金會提供）

    伊甸台南溪北服務中心身障服務交通車提供日常物資服務。（伊甸基金會提供）

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