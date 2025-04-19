3年129人因瓦斯氣爆重傷 陽光基金會籲偵測、遮斷及教育

李先生因瓦斯氣爆致全身由頭到腳，百分之50面積2至3度燒傷。（陽光基金會提供）

2025/04/19 16:32

〔記者吳柏軒／台北報導〕台中新光三越氣爆事件導致多人死傷，初判與天然氣管線有關；關注燒燙傷患者的陽光基金會也指出，3年來全國已有129人因瓦斯氣爆嚴重燒傷倖存，年齡最小僅4歲，將面臨人生漫長復健路，因此呼籲政府建立3道防線：偵測、遮斷及教育，將瓦斯示警與遮斷設備普及，強化民眾及第一線人員正確觀念。

陽光基金會表示，根據消防署火災統計，111年到113年因瓦斯漏氣或爆炸引發火災共277次，而今年到2月止，就已發生18次的瓦斯漏氣或爆炸事故，其中不乏大型工安意外致死傷案件，而陽光111年到113年開案服務的因瓦斯燒傷的倖存者就有129位，年齡最小的甚至只有4歲。

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陽光執行長舒靜嫻表示，從資料發現，瓦斯氣爆為燒傷最大原因，占比高達17.8％。個案平均燒傷面積達34.2％，遠高於全體的平均23％，最嚴重甚至逾90％。可見瓦斯氣爆不僅常見，也更具毀滅性，傷者後續的手術、復健、心理與社會重建的負擔也極重，政府應積極防範。

陽光也調查，服務個案中，包含「於家中廚房煮飯時，不知為什麼就瓦斯氣爆」、「要開店時一進屋開燈就爆炸」、「自己換瓦斯後，開火就爆炸」、「餐廳打工更換瓦斯時，瓦斯管脫落引起火災」等，反映住宅與商業空間在瓦斯使用上，偵測、遮斷與教育的3道防線仍不夠健全。

「瓦斯氣爆不是天災！是預防失效、制度讓步的社會代價！」陽光呼籲，莫讓安全裝置變成「選配品」，投資預防，既能減少生命財產損失的代價，也能換得家庭安全保障的無價。

陽光盼政府立即強化3防線，一、偵測：推動瓦斯警示設備普及，讓氣體洩漏能及早警示，避免因「未察覺」而釀災。二、遮斷：修法加速推動瓦斯安全裝置的普及，強制住宅全面安裝瓦斯安全裝置，如天然氣微電腦瓦斯表、桶裝瓦斯開關閥自閉裝置、調整器需加裝「超流遮斷裝置」等。三、教育：強化民眾與第一線人員的正確應變知識：民眾常在洩漏未察覺或處理錯誤時點火、開燈引爆，應加強宣導「禁關推離」等指引。接獲瓦斯外洩報案時，接線人員也要立即提供安全提醒。

陽光基金會呼籲民眾使用瓦斯時，各種安全裝置必不可少。（陽光基金會提供）

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