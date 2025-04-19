YOYO嘉年華登場 哆啦A夢嗨翻新北大都會公園

侯友宜應邀參加2025 YOYO嘉年華，與YOYO家族哥哥姊姊們及卡通明星哆啦Ａ夢同台。（新北觀旅局提供）

2025/04/19 15:57

〔記者陳奕劭／新北報導〕YOYO嘉年華今天（19日）在新北大都會公園登場，YOYO家族哥哥姊姊們與哆啦A夢同台，舉辦表演與闖關活動，現場滿滿的大小朋友一同嗨翻新北大都會公園。

市長侯友宜表示，適逢東森幼幼台25週年台慶，新北大都會公園舉辦YOYO嘉年華，特別以「卡加布列島」為概念，帶來舞台表演與闖關活動，讓大小朋友都能度過快樂的週末時光，YOYO家族在孩子們成長過程中帶來許多歡樂，節目內容也對孩子們具有正面的教育意義、寓教於樂。

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侯友宜指出，新北大都會公園共有31座溜滑梯與100組遊樂設施，是一座共融全齡化特色公園，非常適合全家大小一起來野餐踏青，觀旅局也特別設置「粉嘻鯨」大型裝置藝術，歡迎大家打卡拍照。大都會公園在夏天將迎來「海世界水樂園」，邀請家長們帶小孩放電。

侯友宜說，新北大都會公園是一座共融全齡化特色公園，共有31座溜滑梯及100組的遊樂設施。不僅如此，夏天將迎來「海世界水樂園」，邀請家長們帶著小孩來放電。（新北觀旅局提供）

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