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    嘉義朴子真人藝閣出動 民眾搶接「電視」擠爆道路

    嘉義縣朴子市真人藝閣傳承百年贊境配天宮媽祖聖誕遶境傳統，今下午開始遶境。（記者王善嬿攝）

    嘉義縣朴子市真人藝閣傳承百年贊境配天宮媽祖聖誕遶境傳統，今下午開始遶境。（記者王善嬿攝）

    2025/04/19 16:35

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣朴子市真人藝閣贊境配天宮媽祖聖誕祈安遶境今下午2點半出發，規模一年比一年盛大，除了以往常見丟擲糖果、文具等物品，今年朴子天公壇藝閣車2天將丟出40台電視，電視兌獎券將裝在彩蛋內丟擲，下午2點不到，搶接「電視」彩蛋人群綿延朴子山通路周圍數公里，許多小朋友雖沒接到彩蛋，仍抱著玩偶、文具、糖果等滿載而歸。

    今下午2點半，朴子天公壇藝閣車自山通路朴子市農會前出發，縣議員黃嫈珺率領車隊出發表示，朴子真人藝閣贊境源自於日治時期，已有百年歷史，因故中斷，直到8年前地方文藝復興，循早年天公壇出神轎參與媽祖遶境傳統，恢復辦理真人藝閣，除2020年疫情曾中斷1年，之後連年舉辦，「台版迪士尼」在嘉義很精彩。

    黃嫈珺說，朴子真人藝閣由朴子天公壇、朴子保安宮、朴子竹圍一家籌辦，今年有20多輛；她提醒，參加的民眾不要持尖銳物品如雨傘承接丟擲的物品，20日晚上，所有藝閣車將齊聚為配天宮媽祖祝壽，愈夜愈熱鬧，歡迎民眾攜家帶眷參加。

    今真人藝閣車緩緩行經朴子市山通路，參加群眾擠爆山通路兩側，帶著環保袋、塑膠袋盛裝藝閣車丟擲物品，小朋友開心高呼「好好玩！」

    真人藝閣車輛行經之處，兩側擠滿人群，尖叫、歡呼聲此起彼落。（記者王善嬿攝）

    真人藝閣車輛行經之處，兩側擠滿人群，尖叫、歡呼聲此起彼落。（記者王善嬿攝）

    朴子真人藝閣今下午展開遶境，參加民眾舉手搶接物品，擠爆朴子市山通路。（記者王善嬿攝）

    朴子真人藝閣今下午展開遶境，參加民眾舉手搶接物品，擠爆朴子市山通路。（記者王善嬿攝）

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