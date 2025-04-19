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    用愛環抱海洋 福智攜手34家企業清出上噸廢棄物

    用愛環抱海洋， 福智文教基金會攜手34家企業淨灘，清出上噸的海洋廢棄物。（圖由福智文教基金會提供）

    用愛環抱海洋， 福智文教基金會攜手34家企業淨灘，清出上噸的海洋廢棄物。（圖由福智文教基金會提供）

    2025/04/19 16:10

    〔記者林曉雲／台北報導〕4月22日是世界地球日，用愛環抱海洋，福智文教基金會攜手34家企業，今（19）日進行淨灘活動，共清出上噸（1151公斤）的海洋廢棄物。

    福智文教基金會副執行長蔡淵輝表示，福智文教連年舉辦企業淨灘活動，希望透由企業帶動社會參與，讓更多人關注塑膠垃圾對海洋生態的影響，提高海洋保育的重要性，今年於4月13日及19日，聯合北區與中區共34家企業，分別於新北市萬里下寮海灘及台中大安塭寮漁港，舉辦「用愛環抱海洋，企業淨灘GO！」活動，逾1200位企業人士及親友參與，共清出海洋廢棄物1151公斤。

    蔡淵輝也表示，基金會宗旨包括「觀功念恩」及「關愛生命」，企業透過實際行動帶動源頭減量，為地球環境注入關懷、守護環境永續，去年福智也帶動全國76家企業千人淨灘，清除 4703公斤廢棄物，實踐永續責任。

    新北市萬里下寮海灘淨灘共有10家企業、超過500多人參與，多家企業是連年參與，合力清理出340公斤的海洋垃圾。一位年輕媽媽說，參加淨灘是「活」的教科書與生活教育，從小讓孩子學習，為了愛護生命，要隨身帶環保袋，一起實踐環境永續；一位企業老闆則分享，企業與員工要不斷學習永續的觀念和作法，並身體力行，讓自己和家人都更健康，環境更美好。

    中區場淨灘於台中大安塭寮漁港舉辦，逾700位企業人士攜家帶眷參與，清出811公斤海洋廢棄物。福智團體台中學苑執行長特助黃順得表示，源頭減塑很重要，期許企業帶頭，齊心為環境永續盡力。中國貨櫃副總經理郭丁湖則表示，企業除了推動經濟成長外，也要以身作則帶頭減塑，影響更多夥伴參與永續海洋責任。

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