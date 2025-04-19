世界地球日前夕 宗教團體辦遊行、籲吃純素愛地球

清海無上師世界會19日號召會員齊聚台北、高雄2地，展開「守護地球、為愛而走」大遊行，沿路高舉標語，提倡「吃純素」救地球。（清海無上師世界會提供）

2025/04/19 15:32

〔記者吳柏軒／台北報導〕4月22日為世界地球日，從早年美國校園興起的環保運動，如今發揚到全球各地，為響應該活動，清海無上師世界會今（19日）也號召會員齊聚台北、高雄2地，展開「守護地球、為愛而走」大型遊行活動，沿路高舉標語，並提倡「吃純素」帶來善的循環，拯救地球。

清海無上師世界會的北部遊行路線今下午2點開始，從大安森林公園出發，眾人沿信義路步行至台北101大樓，會員與支持民眾在街頭高舉標語與布條，盼藉由和平有力的行動，向社會大眾傳遞「拯救地球、時間緊迫、馬上吃純素、避免大災難」等訊息，希望藉實際活動，以懇切的心拜託大家在為時已晚前，改變自己的生活方式。

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清海無上師世界會代表施睿純表示：「改變可以從一餐開始，種什麼因，得什麼果，吃純素能扭轉暴力和因果報應的惡性循環。我們對動物慈愛，上天也會對我們慈愛，我們尊重生命，就會獲得生命。」

清海無上師世界會19日號召會員齊聚台北、高雄2地，展開「守護地球、為愛而走」大遊行，沿路高舉標語，提倡「吃純素」救地球。圖為台北遊行隊伍。（清海無上師世界會提供）

清海無上師世界會19日號召會員齊聚台北、高雄2地，展開「守護地球、為愛而走」大遊行，沿路高舉標語，提倡「吃純素」救地球。圖為台北遊行隊伍。（清海無上師世界會提供）

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