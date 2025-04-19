「草屯媽」今日祈安遶境 大轎固定路線、軟轎隨媽祖決定路線

草屯鎮朝清宮19日舉行祈安遶境活動，大轎由主委黃添榮（右前穿橘衣黑背心者）、南投縣長許淑華（中，穿白襯衫者）等人扶轎起駕。（記者陳鳳麗攝）

2025/04/19 15:40

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮朝清宮，中午起舉行祈安遶境活動，「草屯媽」大媽、二媽分乘大轎、軟轎，固定路線的大轎先出發，隨後體型較小的軟轎起駕，路線由媽祖自行決定，在廟埕即展現媽祖個性，時而前進時而後退時而轉彎，該宮主委黃添榮說，媽祖軟轎會停留或走進有緣信眾家中祝福。

主祀媽祖的草屯鎮朝清宮，早年是從台中清水朝后宮湄洲天上聖母分靈，建廟60多年，人稱「草屯媽」，今年選在媽祖生日的前一天舉行祈安遶境活動，由於今年是第50年活動，信眾湧入贊助，光是平安宴就有50桌。

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中午「草屯媽」遶境活動，在南投縣長許淑華、草屯鎮長簡賜勝等人點起馬炮後起駕，該宮遶境較特殊的是媽祖分乘大轎和軟轎，大轎先出發，走固定路線，2、3分鐘後軟駕起駕，該頂神轎的路線由媽祖自行決定，起駕後在廟埕即快步前進後再倒退嚕，出廟埕後走的方向與大轎不同。

主委黃添榮說，路線都是媽祖決定，祂會停有緣的信眾前，也會走進想幫助的信眾家中，很多人都感應過祂的靈動力，也有不少人接受過指引或幫助。

黃添榮也說，「草屯媽」2020年指示興建太歲殿，廟方也規劃在上方打造純銅媽祖像，原本因募款金額還不夠，純銅神像想晚一點再發包，但媽祖指示快發包，因此硬著頭皮發包，當時簽約時銅價一噸5000元，不到一個月漲至1萬2000元，大家才知媽祖頻催促的用意。

「草屯媽」軟轎跟白沙屯媽祖的粉紅超跑一樣，路線由媽祖自行決定，起駕後在廟埕即時而前進時而後退，轎班人員幾乎都要小跑步。（記者陳鳳麗攝）

「草屯媽」祈安遶境活動選在媽祖生日前一天舉辦，信眾自行準備祝壽供品，布置非常華麗。（記者陳鳳麗攝）

「草屯媽」的純銅媽祖神像，高11.9公尺，號稱全世界昂大的純銅媽祖神像。廟方說在發包前因經費不夠而想點晚一點發包，但媽祖催促快發包，簽約後不到一個月即發現銅價大漲。（記者陳鳳麗攝）

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