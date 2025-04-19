世壯運海外宣傳成效低 林延鳳揭北市府花千萬韓國宣傳僅71人報名

世壯運於韓國地鐵的廣告。（民眾提供）

2025/04/19 15:22

〔記者甘孟霖／台北報導〕今年5月17日將登場的雙北世界壯年運動會，是台北市今年最大型運動賽事活動，台北市政府施政報告書更強調今年是「運動年」。不過，民進黨北市議員林延鳳指出，光是韓國行銷費用就高達1082萬，但拍攝Youtube影片點閱率僅2千至2萬次，結果本次韓國選手還只有71人報名，市府花大錢卻看不出成效。

林延鳳指出，從市府相關資料得知，世壯運辦公室及體育局行銷標案的預算就高達3億多元，這其中還不包含其他局處自行採購的宣傳文宣，標案行銷預算也看出台北市府的「豪奢」。

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她舉韓國為例，透過公關公司請兩位韓國KOL來台觀光加上拍攝影音的經費就花100萬，結果檢視其Youtube頻道上的點閱率，最高僅2萬次，最低只有2千出頭，加上記者會宣傳、地鐵廣告等，在韓國的行銷費用就高達1082萬元，這些還未加上其餘網路投放以及帶團觀摩參訪等費用，結果本次世壯運韓國報名選手卻只有71人報名，代表市府花大錢卻看不出實際成效；此外，從委外民調數字顯示，也有5成受訪者不知道北市要辦世壯運。

她批評，台北市長蔣萬安應該好好檢討「運動之都」的含意，用認真務實態度面對自己提的重大政見，重視市民真正需求且了解核心問題改善，而不是大撒幣卻看不到效益更讓市民無感，不然即使是換首長也是治標不治本。

對此，世壯運發言人郭音蘭說，賽會熱度持續升溫，市府團隊持續透過多元管道宣傳，以實際行動回應市民期待，3月由棒球名將周思齊領軍組成「GOATBROS」隊伍起，已掀起球迷熱烈討論；4月初更公開超過兩千家特約店家優惠，讓民眾感受賽會經濟熱潮；隨後陸續推出世壯運商品，許多種類立刻秒殺。

她強調，世壯運執委會持續結合各界資源、分階段推動行銷規劃，透過多元方式點燃城市熱情，落實「全民運動、全齡運動、全城運動」的理念。

世壯運5/17將登場。圖為吉祥物「壯寶」與周邊商品。（資料照）

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