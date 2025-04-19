巡守雲林縣內3大流域 超過700次巡檢發現「這些問題」

縣府響應422地球日，在虎尾舉辦淨堤活動，盼喚醒民眾守護河川意識，更希望維護家園環境。（記者李文德攝）

2025/04/19 14:58

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣水環境巡守隊成立約20年，現有600人加入行列，巡檢北港、新虎尾、濁水溪流域，皆發現有垃圾丟棄、廢水排放等問題。縣府處在流域裝監視器開罰，更啟動水質AI監控及整治計畫。為讓民眾了解河川環境的重要，今（19）日在虎尾讓160位民眾淨堤，同時宣導環境議題。

縣府環保局長張喬維表示，目前水環境巡守隊共21隊600人，針對濁水溪、新虎尾溪、北港溪3大流域進行定期巡檢、淨溪河川、隨時針對髒亂點或汙染通報，過去一年21隊共巡檢逾700次。

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針對3大流域目前情況，張喬維表示，濁水溪流域除了重視揚塵問題外，非法棄置垃圾、農廢也是問題之一，根據統計主要集中在莿桐等中上游流域，中下游地段開始比較屬於農廢物、農廢水排放的問題，縣府與四河局合作，在流域周邊裝設監視器進行監控。

張喬維表示，新虎尾溪則是河川汙染問題，如畜牧業、家戶排水都各占一半，如莿桐到二崙等段，因無民生性的汙水處理廠，便會影響到流域，而北港溪則有畜牧、民生排水等問題。目前縣府已針對新虎尾溪提出新虎尾溪水質AI監控及整治計畫，結合產官學成立畜牧專業團隊，協助沿線畜牧場提升設施設備。

張喬維表示，北港溪所經流域，來自嘉義的畜牧業者亦有排放畜牧用水問題，會以新虎尾溪整治計畫為基礎，與嘉義縣政府一同合作解決整治問題。

為響應422地球日，也盼喚起民眾環境保護意識，環保局在虎尾同心公園舉辦淨堤活動，雲林縣長張麗善、虎尾鎮長林嘉弘等人，與160多位民眾，特別針對河堤清掃，同步宣導垃圾分類等環保觀念。

張麗善表示，盼活動能夠喚起民眾垃圾分類、資源回收等觀念，以行動展示保護家園的決心，共同維護雲林。

縣府響應422地球日，在虎尾舉辦淨堤活動，盼喚醒民眾守護河川意識，更希望維護家園環境。（記者李文德攝）

雲林縣水環境巡守隊成立約20年，現有600人加入行列，去年巡檢北港、新虎尾、濁水溪流域超過700次，皆發現有垃圾丟棄、廢水排放等問題。（圖由雲林縣環保局提供）

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