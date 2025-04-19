苗栗頭份永貞宮媽祖換上客家花布新袍 擲筊媽祖屬意「這顏色」

一年一度，頭份永貞宮媽祖換上客家花布新袍。（記者蔡政珉攝）

2025/04/19 15:16

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣頭份永貞宮主祀天上聖母，因頭份市屬於客家庄，永貞宮媽祖婆也被稱為客家媽祖，由於近期迎來頭份客家傳統節慶四月八系列活動，永貞宮廟方今天替替媽祖婆聖尊換上黃色底色為主的客家花布樣式衣袍，媽祖婆聖尊也將於頭份四月八活動中遶境安民。

永貞宮於每年媽祖聖誕、農曆3月23日前夕會替廟內的媽祖聖尊更換衣袍，讓媽祖婆穿新衣過生日，成為近年來特色，且媽祖婆更換新袍時，必須以紅布圍住神座，由女性替媽祖更衣，男信眾於媽祖更衣時則要迴避。

請繼續往下閱讀...

永貞宮管委會主委張淑芬上任後取得媽祖婆同意，採客家花布樣式衣袍作為媽祖的新衣，讓永貞宮媽祖婆聖尊更醒目。

張淑芬表示，雖永貞宮媽祖的聖袍為客家花布式樣，但底色皆透過擲筊由媽祖決定，過去媽祖挑選過橘色、粉紅、紅、水藍，甚至黑色等底色的聖袍，皆引發信眾關注，多年來聖袍顏色的更換也成為地方話題。

一年一度，頭份永貞宮媽祖換上客家花布新袍。（記者蔡政珉攝）

一年一度，頭份永貞宮媽祖換上客家花布新袍。（記者蔡政珉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法