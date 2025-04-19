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    屏東精品咖啡豆評鑑出爐 瑪家鄉望香咖啡卓永昌連5年奪冠

    屏東精品咖啡豆評鑑出爐，縣長周春米頒獎給拿下冠軍的卓永昌。（記者葉永騫攝）

    屏東精品咖啡豆評鑑出爐，縣長周春米頒獎給拿下冠軍的卓永昌。（記者葉永騫攝）

    2025/04/19 14:53

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東精品咖啡豆評鑑今天在屏東原百貨出爐，今年有23件咖啡豆參賽，由專家嚴格評審後，瑪家鄉望香咖啡卓永昌拿下特等獎，也是破紀錄連續5年獲得冠軍，縣長周春米表示，今年參賽的水準相當高，近8成、18家業者達到80分以上，8個原鄉產地各有各的特色，歡迎大家都來品嚐。

    屏東精品咖啡成績為，特等獎望春咖啡卓永昌（藝伎水洗）、頭等獎山溪松徑咖啡陳科翰、嵐雲綠海咖啡卓榮華、優等獎望春咖啡卓永昌（藝伎蜜處理）、望春咖啡卓永昌（藝伎白蜜）、締武咖啡許鎧琳。卓永昌一次就拿了3個大獎，相當厲害，而現場除了頒獎表揚外，也提供咖啡媒合會，提供生豆咖啡業者及買家來選購，媒合價格以分數為基準，86分之上以每公斤價格為3500元，80分以上為每公斤1000元。

    獲得冠軍的卓永昌表示，他採用的種植方式是自然農法，在海拔1200公尺的高山上，由於沒有灌溉水，水份都是吸收自然的雨水及雲瀑，採取很原始的種植方法，從2021年開始已連續5年獲得冠軍，會得獎的原因是選擇優良的咖啡品種、用自然農法、後製處理方法，他希望帶動屏東的咖啡產業，一起成長更加精進。

    縣長周春米表示，屏東咖啡是種在8個原鄉的山上，8個產地有不同的風味，有族人的歷史和努力的結晶，歡迎大家都能來屏東品嚐好喝的咖啡。

    屏東精品咖啡豆評鑑出爐，今年的水準相當高，獲得高度評價。（記者葉永騫攝）

    屏東精品咖啡豆評鑑出爐，今年的水準相當高，獲得高度評價。（記者葉永騫攝）

    屏東精品咖啡豆評鑑出爐，民眾及買家品嚐各得獎咖啡。（記者葉永騫攝）

    屏東精品咖啡豆評鑑出爐，民眾及買家品嚐各得獎咖啡。（記者葉永騫攝）

    瑪家鄉望香咖啡卓永昌連續5年拿下冠軍。（記者葉永騫攝）

    瑪家鄉望香咖啡卓永昌連續5年拿下冠軍。（記者葉永騫攝）

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