驚人！彰縣870人分13地出擊 一口氣消滅地表近30萬支菸蒂

彰化縣13地同步撿菸蒂，一口氣消滅地表將近30萬支菸蒂。（彰化縣環保局提供）

2025/04/19 14:42

〔記者劉曉欣／彰化報導〕迎接世界地球日到來，彰化縣環保局在全縣13個鄉鎮市同步「撿菸蒂」，出動870人共撿了50.57公斤菸蒂，換算約撿了將近30萬支菸蒂，成效非常驚人。今天參與志工洪宇風表示，光是彰化市這一場，才走了3.4公里就撿了3公斤菸蒂，數量好多！

環保局廢棄管理科長林三能表示，彰化縣有26鄉鎮市，今天就有一半鄉鎮市相挺撿菸蒂，在彰化市、員林市、和美鎮、溪湖鎮、北斗鎮、田中鎮、二林鎮、秀水鄉、福興鄉、埤頭鄉、埔心鄉、永靖鄉與竹塘鄉等地同步展開，除了出動各地清潔隊員，並有慈濟志工、國際青商會、三商美邦人壽與社區志工的合力參與。

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林三能指出，由於平均1支菸蒂重量約為0.17公克，今天共撿了50.57公斤菸蒂，換算下來就是撿了約29萬7470支菸蒂，一口氣消滅地表30萬支菸蒂，由於出動870人，等於每人約撿了341支菸蒂。

林三能表示，今天除了撿菸蒂，同步清掃街道，順手回收分類資源回收物，並倒除容易積水容器。今天總計清除約3285公斤垃圾，資源回收物約有672公斤，積水容器351個，以及菸蒂約50公斤。

今天一起撿菸蒂的國際青商會國家理事執行長洪宇風表示，今天與青商等團體夥伴一起做志工，從彰化市延平公園出發，以大埔商圈為主軸，最後抵達彰化市清潔隊，總計走了3.4公里，才短短的路程，就撿了3公斤菸蒂，換算將近1萬8000支菸蒂，所有人都萬萬沒想到，竟然可以撿到這麼多的菸蒂。

彰化縣13鄉鎮市同步撿菸蒂，870人撿了50.57公斤菸蒂。（彰化縣環保局提供）

彰化縣13鄉鎮市同步撿菸蒂，870人撿了50.57公斤菸蒂。（彰化縣環保局提供）

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