苑裡稻田彩繪「天后派對&天后駕稻」今有晚會 上午已吸引民眾參與

苑裡稻田彩繪「天后派對&天后駕稻」今登場，場面熱鬧。圖為今年稻田彩繪主題。（記者蔡政珉攝）

2025/04/19 14:32

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮稻作面積全縣第一，素有「苗栗穀倉」之稱。苑裡鎮農會也研發稻田彩繪技術，成為苑裡觀光亮點。今年一期稻作的稻田彩繪，苑裡鎮農會呼應媽祖信仰，以5月1日將登轎、出發的白沙屯媽祖婆進香為主題，並彩繪上「尚勇」與足跡圖案，19、20日更舉辦「天后派對&天后駕稻」活動，邀請7間知名媽祖廟參與，19日傍晚6點晚會未到，上午已經吸引不少民眾前往欣賞稻田彩繪以及參與系列活動。

苑裡鎮農會總幹事鄭年鈞說，今年稻田彩繪以白沙屯拱天宮媽祖為主題，彩繪其中；而「尚勇」兩字，則為台灣去年奪得12強棒球賽冠軍後許多人琅琅上口的口號，正好也呼應今年白沙屯媽祖婆進香達北港36小時急行軍腳力「尚勇」。

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至於「天后派對&天后駕稻」活動則邀請大甲鎮瀾宮、白沙屯拱天宮、苑裡慈和宮、苑裡慈護宮、通霄慈惠宮、通霄慈后宮及竹南后厝龍鳳宮7間媽祖廟媽祖駐駕，預計將掀起一陣熱潮。

鄭年鈞指出，稻田彩繪至今邁入24年，水稻的顏色增加到綠、紫、黃、白、黑、紅六種顏色成為地方特色景點，近兩年舉辦天后駕稻系列活動更是與海線媽祖信仰融合，加上粉紅超跑進香活動5月1日舉行，氣氛更為歡熱，農會也安排在地小農展售農產、知名布袋戲演出。

苑裡稻田彩繪「天后派對&天后駕稻」今登場，場面熱鬧。圖為上午活動畫面。（記者蔡政珉攝）

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