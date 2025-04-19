竹市火車站前舊SOGO大樓拉皮整修 新竹客運：盼提高招租吸引力

新竹市火車站前舊SOGO大樓拉皮整修將強勢回歸？新竹客運表示，期提高招租吸引力。（記者洪美秀攝）

2025/04/19 14:29

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹火車站前的舊SOGO大樓從2019年停業後至今近6年，目前僅1至3樓店面由NET承租營運，但近期有很多市民發現舊SOGO大樓整棟外牆已用藍色網子圍起來，大家紛紛敲碗期待是不是有百貨公司將強勢回歸？有的敲碗日式商店進駐，有的則期待歐洲家俱商場進駐，希望藉此活絡火車站前商圈榮景。對此，大樓持有業者新竹客運公司強調，目前正進行外觀拉皮整修，期暑假前完工，屆時也希望透過嶄新的外觀對外招商，提高關注度，藉此達到招標目的。

新竹火車站前舊SOGO大樓可說竹市近30年來的建築地標，土地建物所有人新竹客運20多年前承租給日系SOGO百貨使用，曾盛極一時，更是許多新竹人及竹苗地區學生共同的消費記憶。但隨著新竹市巨城購物中心進駐，站前SOGO百貨不敵商圈轉移，在2019年8月停業退出站前商圈，而這棟大樓沉寂3年後，2022年由NET服飾接手1至3樓的店面，也讓這棟站前地標大樓有起死回生跡象，隨著近期大樓外觀進行拉皮整修且圍起圍籬，也讓新竹人好奇及敲碗，是否有新的百貨或商城要進駐了？

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有網友敲碗希望有日本唐吉訶德的商場，也有的期待瑞典IKEA進駐，甚至也有市民期待新光三越再進駐新竹市，多數市民都希望站前這棟大樓能夠活絡帶動舊城商圈，希望重現站前往日車水馬龍的繁榮景象。

新竹市府表示，新竹火車站前舊SOGO大樓的產權屬新竹客運公司，屬私人範疇，市府暫無得知是否有其他商業活動進駐。

新竹客運總經理許炤平受訪表示，目前僅先做外牆的拉皮整修，由於大樓已20多年未翻修，因此公司投入經費進行拉皮整理，希望暑假前完工，目前並無出售打算，仍希望以提高業者承租意願為考量，各種商業模式的承租方式都可談，希望藉此提高承租吸引力、活絡站前商圈。

新竹市火車站前舊SOGO大樓拉皮整修將強勢回歸？新竹客運表示，期提高招租吸引力。（記者洪美秀攝）

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