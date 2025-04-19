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    壽山動物園出現「獨角獸」 小朋友好奇梅花鹿：牠是不是打架輸了啊

    壽山動物園單邊鹿角梅花鹿近期人氣高，被形容是獨角獸。（翻攝官網）

    壽山動物園單邊鹿角梅花鹿近期人氣高，被形容是獨角獸。（翻攝官網）

    2025/04/19 14:25

    〔記者王榮祥／高雄報導〕壽山動物園一隻梅花鹿近日頂著單邊鹿角出場，被形容是「獨角獸」！現場小朋友看到單邊鹿角的梅花鹿感覺好新鮮，詢問爸媽「牠是不是打架輸了啊」？童言童語成為官網趣聞。

    單邊鹿角梅花鹿這兩天吸引不少目光，尤其小朋友非常好奇梅花鹿只有一邊角？跟電視或書本上長得不一樣，有些大人則暱稱單邊鹿角梅花鹿像是獨角獸，給孩子憑添更多想像。

    園方說明，這其實是公鹿換角的自然現象，鹿角不是永遠長在頭上的裝飾品，公梅花鹿每年秋冬結束後，體內賀爾蒙濃度下降，鹿角基部骨質吸收，角就會自然脫落，之後在春天重新生長茸角，週期一整年。

    每年到了換角季節，雄鹿就會像換牙一樣，兩邊鹿角一邊先掉、再來另一邊也會跟著脫落，有時只差幾個小時，有時會間隔一到兩天，這段「獨角獸時期」完全是正常過程，不過具體「什麼時候會掉」，其實每隻鹿都不同，有早鳥，也有超級黏角派。

    園方表示，目前梅花鹿家族共有19隻，是園內的人氣區域，提醒親子可掌握幾個觀察重點，特別可注意梅花鹿搔抓與磨角，有機會目擊公梅花鹿鹿用後腳撓頭，或在樹幹上磨來磨去，這是因為角基部在癢；觀察梅花鹿換角過程時須保持距離、安靜觀察，別大聲驚嚇與靠近！

    壽山動物園單邊鹿角梅花鹿近期人氣高，被形容是獨角獸。（翻攝官網）

    壽山動物園單邊鹿角梅花鹿近期人氣高，被形容是獨角獸。（翻攝官網）

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