卡哇依！清水眷村森活藝術節 貓咪風暴來襲

「清眷森活藝術節」今年以「清眷躲喵喵」為主題，舉行開幕儀式。（記者張軒哲攝）

2025/04/19 14:11

〔記者張軒哲／台中報導〕「清眷森活藝術節」今年邁入第5年，今年以「清眷躲喵喵」為主題，將貓咪喜歡隱身於環境中的特性，以及俏皮又傲嬌的意象與綠植巧妙結合，讓清水眷村園區更添繽紛，今日開幕儀式，結合文創市集，場面熱鬧。

清水眷村文化園區擁有稻田、小森林、史前遺址等豐富的生態環境，加上錯落空間與幽靜趣味的巷弄，時常可見貓咪悠閒穿梭於巷弄房舍間，散發出獨特的人文及自然風味。

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台中市文化局副局長曾能汀表示，台中市除了舉行眷村文化節，也會舉行「清眷森活藝術節」，這次「清眷森活藝術節」作品持續三週，分布在診療所與十二戶區，設置包含「清眷森活」天天美好、「清眷生活繫」、「步步高升」貓跳台等趣味裝置，現場還有以回收寶特瓶所佈置的大型貓咪牆面，以及利用回收物資繪製的盆栽，同時還有「躲喵喵」互動裝置。其中「清眷生活繫」是以傳統竹竿跟衣架布置成早期眷村晒衣場，每件作品各具巧思。

台中市文化局指出，4月19至20日規劃花藝、植栽、編織、手作、文創、輕食等主題市集，及6組街頭藝人精彩演出，還有手機吊帶、生活綠植、Lazy Cat 杯墊、貓咪戳繡圖紋、種子手作、藍染方巾、環保黏土盆器、海洋世界燭臺等多場綠手作課程。適合親子週末到訪，探索隱在巷弄間的美好驚喜。

「清眷生活繫」是以傳統竹竿跟衣架布置成早期眷村晒衣場。（記者張軒哲攝）

「清眷森活藝術節」今年邁入第5年，以「清眷躲喵喵」為主題，好拍又好玩。（記者張軒哲攝）

「清眷森活藝術節」結合文創市集，場面熱鬧。 （記者張軒哲攝）

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