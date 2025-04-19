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    高鐵彰化站「隱藏版福利」沒了！公有停車場施工中預計5月試營運

    高鐵彰化站原有的免費停車場，目前進行施工，預計6月開始收費。（記者顏宏駿攝）

    高鐵彰化站原有的免費停車場，目前進行施工，預計6月開始收費。（記者顏宏駿攝）

    2025/04/19 14:02

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕高鐵彰化站運量長期敬陪末座，被網友酸「最廢的車站」，但它卻有一項「隱藏版免費停車」的福利，預估每日為該站帶來近千名的乘客，但因為大家「呷好道相報」，造成停車亂象頻傳，縣府將把這項福利收回，委由田中鎮公所設立兩處「收費停車場」，目前已開始施工，預計5月試營運，6月開始收費。

    高鐵彰化站原本就有民營的停車場，但因為三處「免費停車場」，每日提供約400多個汽車車位，衝擊民營停車場業者的收入，加上停車亂象頻生，警方頻頻到場開單告發，縣府決定將此福利收回，委由田中鎮公所在廣一停（站體北側）、廣三停（後站正前方）分別設收費停車場，廣一停可提供汽車101格、機車107格，廣三停可提供汽車42格、機車48格。

    公所表示，日前已在停車場預定地拉封鎖線，也對長期佔用車位的汽車貼上「移車通知」，最遲可停到4月23日，至於未懸掛車牌的汽車將視為報廢車輛。目前停車場包商已進場施工，4月底可完工，5月試營運，6月開始收費。

    彰化高鐵站的「隱藏版免費停車」的福利，原本可容納400多輛，目前已「一位難求」，將來兩處公有停車場上路，免費停車的福利剩下約100格，此舉究竟是解決停車亂象還是趕走高鐵乘客，已引起地方的熱議。

    高鐵彰化站原有的免費停車場，目前進行施工，並對長期停車的車主發出拖吊通知。（記者顏宏駿攝）

    高鐵彰化站原有的免費停車場，目前進行施工，並對長期停車的車主發出拖吊通知。（記者顏宏駿攝）

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