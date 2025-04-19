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    不再是炮灰山！北港媽祖遶境贊炮炮灰109公噸 創歷年新低

    北港朝天宮迎媽祖每年上萬信眾參與，民眾們踴躍「贊炮」，今年炮灰減量至109噸，創近年新低。（記者李文德攝）

    北港朝天宮迎媽祖每年上萬信眾參與，民眾們踴躍「贊炮」，今年炮灰減量至109噸，創近年新低。（記者李文德攝）

    2025/04/19 13:46

    〔記者李文德／雲林報導〕國家重要民俗「北港朝天宮迎媽祖」16、17日盛大舉行，街區信眾及21處炮點燃放鞭炮「贊炮」。北港清潔隊統計，2天累積炮灰約109公噸，堆積的炮灰半層樓高，相較去年炮灰量少3成，創下近年來新低。鎮公所表示，將會持續宣導鞭炮減量，響應環保。

    朝天宮媽祖遶境每年都會吸引上萬信眾參與，信眾會集資購買鞭炮「贊炮」，每年都會有上千萬元鞭炮燃放，這也因此衍生出大量鞭炮灰，公所清潔隊也會不分晝夜清理周邊街區。

    北港鎮清潔隊長黃正耀表示，今年北港朝天宮迎媽祖共設有21個炮點，主要避開重要交通路段、學校等範圍，相較於去年減少7處炮站，此外行前鎮公所、朝天宮、消防隊也與各站炮點負責人開會、宣導，盼能降低鞭炮燃放。

    黃正耀指出，2022年清出炮灰130噸、2023年136公噸，去年更是飆升至162噸，不過今年由於減少炮點、宣導以其他方式取代贊炮，故2天清理下來的砲灰量為109噸，比往年降低3成左右，更是創造近年來新低。

    黃正耀表示，以往清掃後堆置在清潔隊前的炮灰上看2層樓高，令人震撼，不過今年僅有半層樓高，顯見宣導發揮成效、民眾的環保意識抬頭。而這些炮灰堆還含有一般垃圾、紙製品等，需再進一步分類，最後靜置待炮屑殘留火藥活性已無後，再運至焚化爐焚化。

    鎮長蕭美文表示，有賴鎮民朋友們一起為鎮內環境出份心力，將持續宣導民眾可以用陣頭、藝閣等方式取替鞭炮燃放，既響應環保又能慶祝一年一度的宗教盛事。

    縣府環保局表示，因應5月初白沙屯媽祖至北港朝天宮進香，也將在鎮內設置8處垃圾分類站，另也會與在地的飲料店合作，凡信眾前來向飲料店使用「雲林縣循環杯」，將會有每杯折價20元的優惠，藉此盼民眾進香途中也能響應環保，垃圾減量。

    北港鎮清潔隊統計，今年炮灰減量至109噸，半層樓高，創近年新低。（記者李文德攝）

    北港鎮清潔隊統計，今年炮灰減量至109噸，半層樓高，創近年新低。（記者李文德攝）

    北港鎮公所近日清掃市容。（北港鎮清潔隊提供）

    北港鎮公所近日清掃市容。（北港鎮清潔隊提供）

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