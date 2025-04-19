東彰路開通！藤山步道桐花季人潮大爆發 車位一位難求

員林藤山桐花季開幕，吸引爆滿人潮，員南路兩側被停滿車子，現場一位難求。（記者顏宏駿攝）

2025/04/19 13:58

〔記者顏宏駿／彰化報導〕員林市藤山步道桐花季今天登場，受冬季低溫影響，桐花綻放不如預期，但仍吸引爆滿的人潮，主要原因除了桐花季已做出口碑，今年東彰路南、北段通車，帶來更多遊客。

員林市的藤山步道有如員林的後花園，許多員林人習慣來這裡晨運，每到假日人滿為患，員林市公所今天在此地舉行桐花季開幕活動，上萬名賞花遊客湧上山，讓整個山區人潮大爆發，交通為之堵塞，停車位一位難求，有人甚至要走上1、2公里才能到藤山廣場。但遊客說，一邊走路，一邊賞景，相當愜意。

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不少遊客從彰化市、花壇鄉前來，許姓遊客說，走東彰路很快就到藤山步道，他喜歡欣賞桐花，以前習慣去芬園鄉，但今年走東彰路到藤山更快、更方便，可惜，桐花還未盛開。

代理市長賴致富說，今年受到冬季低溫影響，桐花開花期約延後一個禮拜，預計再過10天，就會開始盛開，花期可持續至母親節。

賴致富表示，今天因為是活動開幕，人潮特別多，加上今年東彰路開通，帶來更多的遊客和車潮，遊客們可以停在員林運動公園停車場，再步行至藤山廣場和步道。活動期間的假日人潮爆增，公所在藤山廣場入口設管制點，禁止一般車輛進入藤山步道區，以維護步道良好的旅遊品質。此外，公所在活動期間提供25人座巴士接駁，遊客可在員林火車站上車，每天來回約12個班次。

賴致富指出，今天活動由溪州鄉成功國小西畔分校客家獅表演來揭開序幕，活動也邀請「好日HoNi」客家民謠樂團表演，另外安排一連串的客語繪本說故事，活動相當精采，該活動將持續20日。

員林藤山步道桐花季登場，但花開不如預期，只有入口一棵桐花樹小開。（記者顏宏駿攝）

員林藤山步道桐花季登場，但花開不如預期，只有入口一棵桐花樹小開。（記者顏宏駿攝）

員林藤山步道桐花季19日舉行開幕儀式。（記者顏宏駿攝）

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