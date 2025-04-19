西拉雅熱氣球來了！今早250人搭乘體驗 晚上熱氣球光雕秀

西拉雅熱氣球嘉年華，今晨在台南官田遊客中心大草原第一場熱氣球繫留體驗，有250人搭乘熱氣球升空。（記者楊金城攝）

2025/04/19 13:38

〔記者楊金城／台南報導〕2025西拉雅森活節首週最受歡迎的熱氣球嘉年華，今早（19日）5點半在台南官田遊客中心大草原第一場熱氣球繫留體驗，有250人搭乘熱氣球升空，眺望西拉雅美景，留下感動和美好回憶。下午場繫留在4點半，晚上有熱氣球光雕秀。

今晨雖有短暫小雨，但很快就停歇，不影響熱氣球升空，現場有4顆載人的熱氣球繫留體驗，另出動展示5大4小的9顆熱氣球，其中來自泰國的河馬、水豚君迷你造型球來台初登場，吸引遊客拍下熱氣球美照。

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西拉雅國家風景區管理處今天、明天推出西拉雅森活節首週活動熱氣球嘉年華，今天下午4點起還有熱氣球繫留體驗，並舉辦市集及闖關抽好禮，中央氣象署也安排氣象預報員向遊客進行專業解說與互動，晚間7點有熱氣球光雕秀，以及DJ壓軸帶動全場氣氛；熱氣球搭乘費用500元，繫留約10分鐘，錯過只能等明年。

西拉雅森活節第二週活動在4月26、27日由毛孩運動會接棒，有咖啡市集、闖關比賽、毛孩變裝走秀等；第三週草原音樂祭在5月3、4日舉辦，3日推出「青春熱力搖滾之夜」，包括Traveller旅人、固定客、宋德鶴和麋先生MIXER演出，4日「台語民歌饗宴」邀請王星宇、高佳群、秀蘭瑪雅及沈文程演唱，現場並有「微醺市集」。

西拉雅管理處處長許主龍指出，西拉雅森活節首次入圍交通部觀光雙年曆全國級活動之一，推出三週主題活動，希望帶動官田及周邊地區的旅遊熱潮，提升觀光產值。

西拉雅熱氣球嘉年華，今、明2天在台南官田遊客中心大草原舉辦。（記者楊金城攝）

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