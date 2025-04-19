打詐打出愛的火花！苗縣桐花婚禮 男警官與地政處女專員交往半年步入禮堂

苗栗縣警局刑警大隊警務員廖國榮及苗栗縣政府地政處專員賴詠宣，因一起推動防詐騙宣導而相識互許終身，兩人參加客家桐花婚禮。（記者張勳騰攝）

2025/04/19 13:28

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗客家桐花婚禮今（19）日上午在苗栗縣三義西湖渡假村浪漫登場，今年共有36對新人攜手共結連理，依循傳統客家古禮，完成終身大事，見證永恆的愛情；其中苗栗縣警局刑警大隊警務員廖國榮及苗栗縣政府地政處專員賴詠宣，因一起推動防詐騙宣導而相識，交往半年後決定攜手步入禮堂，共度一生，可說是「打詐打出愛的火花！」，兩人的長官及親友均寄予祝福。

苗栗縣政府文化觀光局舉辦的「客家桐花婚禮」，深獲新人喜愛，已成為全國知名集團結婚的代表，婚禮活動今年邁入第20年，已見證1394對新人完成終身大事。

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今天參與婚禮的新人，有些新娘穿著古代的鳳披霞冠，有新人一身卡通恐龍裝扮入場，也有新郎一身軍裝參加婚禮，均吸引眾人目光。

其中，30歲的廖國榮及賴詠宣，因攜手推動防詐宣導而相識，兩人在多次並肩合作的過程中，迸出愛的火花，從公務上的默契，昇華為人生的伴侶，兩人因打擊詐騙而結緣，認識半年就互許終身，並已登記結婚。

這對新人的長官苗栗縣警局長王森瑒、刑警大隊長張瑋倫及苗縣府地政處長賴偉君都到場見證，祝這對新人百年好合、早生貴子；王森瑒還打趣的說「詐騙是假的、但兩位之間的感情是真的」。

婚禮依客家八音古禮迎親，並依傳統客家婚禮儀式進行；苗縣府秘書長陳斌山伉儷帶領新人宣讀證婚詞，祝福新人們長長久久的相伴，並守護彼此一生一世。隨後，新人互換婚戒，並深情擁吻，在親友的見證下共築幸福家庭，攜手走過一生。

參加客家桐花婚禮的新人，穿著卡通恐龍入場，為自己留下永恆的回憶。（記者張勳騰攝）

苗栗縣客家桐花婚禮，依傳統客家八音古禮進行。（記者張勳騰攝）

新人們深情擁吻，一吻定終身。（記者張勳騰攝）

廖國榮及賴詠宣這對新人的長官苗栗縣警局長王森瑒（左1）及苗縣府地政處長賴偉君（右1）都到場見證，王森瑒還打趣的說，「詐騙是假的、但兩位之間的感情是真的」，祝福新人百年好合、早生貴子。（記者張勳騰攝）

新人廖國榮（左5）及賴詠宣（左6）與雙方的親友團合照留念。（記者張勳騰攝）

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