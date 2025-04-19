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    府城「迓城隍」暖身登場 拼貼再現大西門480名額秒殺

    迓城隍暖身活動「拼貼西門」，將由480位民眾寫下祝福語，透過拼貼在西門路與民權路口重現大西門（鎮海門）舊貌。（台灣府城隍廟提供）

    迓城隍暖身活動「拼貼西門」，將由480位民眾寫下祝福語，透過拼貼在西門路與民權路口重現大西門（鎮海門）舊貌。（台灣府城隍廟提供）

    2025/04/19 13:12

    〔記者王姝琇／台南報導〕台灣府城隍廟將於5月3日舉辦「府城隍巡城祭」，來自全國的城隍廟共襄盛舉；四大城門暖身活動「話說北門、拼貼西門、細說南門、童樂東門」今天起熱鬧登場。

    睽違近20年再辦「迓城隍」，台灣府城隍廟主委郭榮哲說，「四大城門尋城記」暖身，包括19日「話說北門」講座暨走讀；20日「拼貼西門」，民眾寫下祝福語拼貼在大型帆布呈現大西門（鎮海門）舊貌，懸掛在西門路與民權路口，象徵鎮海門重現台南街頭；26日「戲說南門」由明華園天字團帶來新編《城隍巡察錄》演出；27日「童樂東門」舉辦親子共學玩桌遊，民眾報名踴躍。

    府城建城300年源自1725年起興築台灣府城，大、小城門的建立更奠定台南城市的基礎範圍。迄今台灣府城城門與城牆，僅剩有大東門、大南門、兌悅門，及遷至成大的小西門遺構續存。4大城門中的大西門和大北門已不復見，此次透過拼貼再現大西門，總計480個名額一開放就被秒殺。

    郭榮哲表示，今年適逢建城300年，由全國城隍廟參與遶境四大城門，意義非凡！屆時台灣府城隍廟將由威靈公搭武轎領隊、鮮少出門的軟身威靈公搭文轎壓尾，從大東門（迎春門）開始，依巡大南門（寧南門）、大西門（鎮海門）及大北門（拱辰門），象徵城隍爺巡查四方、庇佑安泰。

    府城迄今仍續存的大南門位在南門公園內，保留當年南門城的樣貌。（記者王姝琇攝）

    府城迄今仍續存的大南門位在南門公園內，保留當年南門城的樣貌。（記者王姝琇攝）

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